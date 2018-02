– agenţii locali sunt prezenţi în 12 puncte de lucru şi îi aşteaptă pe băcăuani să sesizeze problemele care îi deranjează De la 1 februarie, Poliţia Locală a Municipiului Bacău este şi mai aproape de comunitate. Instituţia a înfiinţat 12 centre, în mai multe cartiere din municipiu, cu un program de audienţe bine stabilit. În aceste sedii îşi vor desfăşura activitatea 18 poliţişti locali, din cadrul Biroului Ordine Publică şi Evidenţa Persoanei, iar băcăuanii vor putea să meargă aici şi să reclame problemele pe care le au, de luni până vineri, în intervalele orare 9.00-10.00, 11.00-12.00, 16.00-17.00 şi 18.00-19.00. „Scopul acestor centre şi al poliţiştilor locali arondaţi acestora este de a realiza un liant între cetăţeni şi Poliţia Locală a Municipiului Bacău, o comunicare directă privind identificarea problemelor pe care le au cetățenii, preluarea în mod direct a sesizărilor şi reclamaţiilor, consolidarea şi îmbunătăţirea relaţiei cu asociaţiile de proprietari, instituţiile de învăţământ, lăcaşurile de cult şi alte puncte de interes din zona deservită”, a declarat Florin Constantin Ene, directorul Poliţiei Locale Bacău. Agenţii prezenţi la punctul de lucru preiau sesizări din toate domeniile în care Poliţia Locală are competenţă şi le redirecţionează apoi către colegii din respectivele compartimente. Dacă sunt reclamate probleme ce pot fi rezolvate de către poliţistul zonal, atunci acesta va merge la faţa locului. Fiecare centru are arondate mai multe străzi, iar în scările de bloc au fost lipite afişe cu adresa punctului de lucru la care locatarii se pot adresa, cine sunt poliţiştii repartizaţi în cartierul lor şi numerele de telefon ale acestora. În perioada următoare, cel puţin un centru va fi înfiinţat şi în cartierul URA. Unde sunt centrele zonale 1. Şcoala Postliceală Gară – str. Mihai Eminescu, nr. 33

2. Şcoala „Dimitrie Leonida” – bd. Vasile Pârvan, nr.22

3. Şcoala Postliceală Piaţa Nord – str. Mioriţei, nr. 16

4. Piaţa de Gros – Calea Moldovei, nr. 76

5. Şcoala „Octavian Voicu” – str. Ciprian Porumbescu, nr. 5

6. Bazar Milcov, str. Milcov, nr. 93 -95

7. Sediul Poliţiei Locale Bacău, str. I.L. Caragiale, nr. 2

8. Colegiul „Gh. Vrănceanu”, str. L. Pătrăşcanu, nr. 30

9. Colegiul „N.V. Karpen”, str. Mioriţei, nr. 63

10. Sediul Poliţiei Locale, str. Garofiţei, nr.7, Sc. C, Ap. 4

11. Căminul Colegiului „A. Saligny”, str. Vasile Alecsandri

12. Târg Auto Şerbăneşti, Trecătoarea Tecuciului, nr. 1 Poliţiştii locali vor prelua sesizările cetăţenilor şi vor încerca să le soluţioneze cât mai rapid/Foto: Ioan BÎŞCĂ 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.