Prins de poliţişti după ce a sustras material lemnos La data de 18 ianuarie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Comăneşti au fost sesizaţi de un bărbat de 48 de ani, din localitate cu privire la faptul că, în noaptea de 17/18 ianuarie a.c., persoane necunoscute i-au sustras material lemnos din grădina imobilului.

Cu ocazia cercetărilor efectuate de poliţişti, aceştia au depistat şi identificat un tânăr de 23 de ani din Comăneşti care ar fi sustras 25 de grinzi din lemn în valoare de aproximativ 1000 de lei.

Poliţiştii au recuperat jumătate din prejudiciu şi au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat. Mandate de executare a pedepsei cu închisoarea puse în aplicare de polițiști La data de 18 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Bacău au depistat un bărbat de 43 de ani, din Bacău, care poseda mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis de Judecătoria Bacău.

Bărbatul este condamnat la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunilor de ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea ordinii şi liniştii publice, încăierare şi port ilegal de arme albe.

Cel în cauză a fost încarcerat la Penitenciarul Bacău. La aceeaşi dată, polițiști din cadrul Poliţiei Moineşti au depistat un bărbat de 29 de ani, din comuna Agăş, care poseda mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis de Judecătoria Moineşti.

Bărbatul este condamnat la o pedeapsă de 4 ani, 2 luni şi 20 de zile închisoare pentru comiterea infracţiunilor de tăiere ilegală şi furt de arbori.

Cel în cauză a fost încarcerat la Penitenciarul Bacău. Material lemnos confiscat de polițiști La data de 18 ianuarie a.c., polițiștii din Comăneşti au depistat în trafic, pe strada Arinilor, un bărbat de 51 de ani, din localitate, care transporta, cu o autoutilitară, cantitatea de 1,50 mc lemn foc fag, pentru care nu deținea documente de proveniență și transport.

Bărbatul de 51 de ani a fost sanționat contravențional, iar materialul lemnos, în valoare de 500 de lei, a fost confiscat și predat în custodie Ocolului Silvic Ciobănuş. Dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului La data de 19 ianuarie a.c., în jurul orei 00.30, polițiștii oneşteni au depistat în trafic, pe strada Tineretului, un localnic de 29 de ani, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.

În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat, conducătorul auto fiind condus la Spitalul Oneşti pentru recoltarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

