Poliția în acțiune

Acțiuni în sistem integrat, pentru siguranța cetățenilor, în județul Bacău

Pe parcursul acestui sfârșit de săptămână, polițiștii și jandarmii din Bacău au continuat acțiunile în sistem integrat, pentru siguranța publică în județ.

În cadrul activităților desfășurate de polițiști și jandarmi au fost aplicate 673 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 256.000 de lei și au fost reținute în vederea suspendării, 65 de permise de conducere, dintre care 27 pentru depășirea limitelor de viteză, 12 pentru conducerea sub influența alcoolului și 3 a substanțelor psihoactive. De asemenea, au fost retrase 27 de certificate de înmatriculare.

În cele 3 zile, polițiștii au intervenit la 322 de solicitări primite din partea cetățenilor, dintre care 288 prin SNUAU 112. Totodată au fost sesizate 43 de infracțiuni, 19 contra persoanei, 5 contra patrimoniului, 16 constatate la regimul rutier și restul alte tipuri de infracțiuni.

Activitățile pentru siguranța publică în județ continuă și în perioada următoare.

La data de 21 iulie a.c., în jurul orei 19.30, un echipaj de poliţie din cadrul Biroul Rutier Bacău au depistat în flagrant delict, un bărbat de 39 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe strada I.L. Caragiale, aflându-se sub influenţa substanţelor psihoactive, rezultatul testării cu aparatul drugtest fiind pozitiv.

Conducătorul auto a fost condus la spital unde i s-au recoltat mostre biologice.

Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice sub influenţa substanţelor psihoactive.

La data de 22 iulie a.c., în jurul orei 19:15, un echipaj de poliţie rutieră din cadrul Biroului Rutier Bacău a depistat în trafic, un tânăr de 32 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism pe strada I.L.Caragiale din mun. Bacău, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice.

Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând o îmbibaţie alcoolică de 1,53 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la spital, unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Polițiștii au întocmit dosar penal în care efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care se află sub influența alcoolului.

A condus băut și fără permis, un moped cu număr fals de înregistrare

La data de 22 iulie a.c., în jurul orei 15.30, polițiștii Compartimentul de Ordine Publică Bacău, în timp ce efectuau serviciul de patrulare pe raza comunei Mărgineni au depistat în trafic, un moped cu număr fals de înregistrare, condus de un localnic de 46 de ani. Având în vedere că bărbatul emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 0,72 mg/l alcool în aerul pur expirat. Totodată cu ocazia verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că, acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, sub influenţa alcoolului, punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînregistrat şi cu număr fals de înregistrare.

Depistat în trafic de polițiști, băut și cu permisul de conducere suspendat

La data de 22 iulie a.c., în jurul orei 23.00, fiind în executarea atribuţiunilor de serviciu pe raza comunei Horgeşti, polițiștii au depistat în trafic, un autoturism condus de un localnic aflat sub influenţa alcoolului și care avea dreptul de conducere suspendat.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 1,37 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la spital unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Consecințele nerespectării legii

La data de 23 iulie a.c., în jurul orei 09:30, un biciclist de 39 de ani, din comuna Letea- Veche, în timp ce se deplasa pe bicicletă, pe DJ 207G din localitate, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, s-a dezechilibrat şi a căzut pe partea carosabilă, necesitând ulterior, îngrijiri medicale.

Bărbatul a fost testat cu aparatul alcooltest rezultatul fiind de 1,50 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

Parfumuri contrafăcute, ridicate de polițiști în vederea confiscării

La data de 23 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală Moinești au identificat, în târgul săptămânal din comuna Balcani, un bărbat de 46 de ani, din localitate, în timp ce oferea spre vânzare 12 cutii cu parfumuri având marcă similară cu o marcă înregistrată.

Polițiștii au întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de punerea în circulaţie a unor produse purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată cu produse identice ori similare.

Cele 12 cutii de parfumuri au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.