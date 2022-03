Dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului

La data de 10 martie a.c., în jurul orei 07:00, un echipaj de poliţie a identificat în trafic, pe strada Milcov din municipiul Bacău, un bărbat de 52 de ani, din comuna Buhoci, în timp ce conducea un autovehicul, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice.

Acesta a fost testat de către polițiști cu aparatul etilotest marca Drager, rezultatul fiind de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat și condus la Spitalul Judeţean Bacău, unde i-au fost recoltate două mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe.

Polițiștii Secției 1 Poliție Bacău, prezenți în școlile din Bacău

Ieri, polițiștii Secţiei 1 Poliţie Bacău, în intervalul orar 11.00-13.30, au desfăşurat mai multe activități educative și de consiliere, adresate elevilor de la Şcolile Gimnaziale ”Ion Luca” şi ”Domniţa Maria” din municipiul Bacău.

La activitați au participat 13 cadre didactice și 317 elevi din clasele primare și gimnaziale.

Cu ocazia activităţilor desfăşurate, polițiștii au prelucrat aspecte care privesc respectarea regulamentului şcolar, respectarea prevederilor Legii 61/1991 Republicată, privind ” Sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice” și normele legale pe linie de circulaţie rutieră. De asemenea, au fost purtate discuții despre traficul şi consumul de stupefiante, anturajul, prevenirea infracțiunilor cu violenţă și a absenteismul şcolar.

Prins la furat

La data 10 martie a.c., în jurul orei 13.00, lucrătorii Secţiei 3 Poliţie Rurală Oneşti au fost sesizaţi prin apel unic de urgență 112, de către un bărbat 48 de ani, din comuna Mănăstirea Caşin, despre faptul că o persoană de sex masculin a intrat într-un imobil de pe raza localității, de unde încearcă să sustragă bunuri.

La fața locului s-a deplasat imediat un echipaj de poliție care au identificat persoana în cauză, un bărbat de 28 de ani, din comuna Mănăstirea Caşin.

Acesta a fost depistat de polițiști în timp ce se afla într-o cameră din locuința menționată de reclamant, unde ar fi pătruns pe uşa de acces lăsată neasigurată de către partea vătămată, cu intenţia de a sutrage bani şi diverse bunuri.

În cauză s-a întocmit dosar penal, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de furt calificat.

Identificat și reținut de polițiști

În urma cercetărilor efectuate, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției orașului Buhusi, au identificat și reținut pentru 24 de ore un tânăr de 17 ani.

Acesta este bănuit că în noaptea de 25/26 decembrie 2021 ar fi pătruns fără drept în locuința unui bărbat de 86 de ani, din Buhuși și prin acte de violențe l-ar fi deposedat de suma de 300 de lei.

Tânărul de 17 ani a fost depus de polițiști în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău iar în cauză cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii faptei și pentru identificarea tuturor autorilor.

Acțiune a polițiștilor pe linie de silvic

Ieri, polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, sprijiniți de ingineri din cadrul Gărzii Forestiere Județene Bacău, au acționat pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale pe linie de silvic, pe raza județului Bacău.

În cadrul acțiunii, trei operatori economici și un ocol silvic de stat au fost verificați. De asemenea au fost constatate două infracțiuni de tăiere și furt de arbori și au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale la Legea 171/ 2010R, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, sancțiuni în valoare totală de 37.000 lei.

De asemenea s-a dispus confiscarea valorică a cantității de 129 mc material lemnos, cu o valoare totala de 35.688 lei.

Un an închisoare pentru conducere sub influența alcoolului

La data de 10 martie a.c., în jurul orei 17.00, o patrulă de siguranţă publică din cadrul Secţiei 1 Poliţie Bacău a depistat pe strada Alexei Tolstoi un bărbat de 35 ani, din municipiu, care poseda un mandat de executare a pedepsei închisorii, emis de Judecătoria Bacău.

Acesta a fost condamnat la pedeapsa de un an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

În cauză, bărbatul a fost condus şi încarcerat în Penitenciarul Bacău.