Poliția în acțiune

A condus cu o alcoolemie de 1,42 mg/l alcool pur în aerul expirat

La data de 30 iunie a.c, poliţiştii din Moineşti au depistat, în trafic, un bărbat de 52 de ani, din comuna Ardeoani, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului.

Bărbatul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 1,42 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

Tânăr bănuit de furt calificat, reținut de polițiștii din Moineşti

La data de 30 iunie a.c., poliţiştii din Moineşti au reţinut un tânăr de 18 ani, bănuit de comiterea infracţiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit faptul că, în dimineaţa zilei de 22 iunie a.c., în jurul orei 04.00, tânărul ar fi pătruns, fără drept, în incinta unei societăţi comerciale din localitate, de unde ar fi sustras bani, cauzând un prejudiciu în valoare de 300 de lei.

În urma probatoriului administrat, bănuitul au fost reținut pe baza de ordonanță, pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru furt calificat.

Pe parcursul acestei zile, va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti pentru dispunerea unei măsuri preventive.

Accidentat pentru că a traversat prin loc nepermis şi fără să se asigure

La data de 30 iunie a.c., poliţişti din cadrul Biroului Rutier Bacău au fost sesizaţi despre producerea unui eveniment rutier, în comuna Răcăciuni.

Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat că un bărbat de 31 de ani, din comuna Sănduleni, în timp ce conducea o autoutilitară pe drumul comunal, a surprins şi accidentat un tânăr de 28 de ani, din comuna Cleja, care în calitate de pieton, s-a angajat în traversarea străzii prin loc nepermis şi fără să se asigure.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a pietonului care a fost transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto şi pietonul au fost testaţi cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat şi li s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

Dosar penal întocmit unui bărbat depistat băut la volan

La data de 30 iunie a.c, poliţiştii din Oneşti au depistat, în flagrant, un bărbat de 31 de ani, din Dărmăneşti, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului.

Bărbatul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

Mandat de executare a unei pedepse privative de libertate, pus în aplicare de polițiști

La data de 01 iulie a.c., poliţişti din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Traian au depistat un bărbat, de 49 de ani, din comuna Coloneşti, pe numele căruia a fost emis un mandat de executare a pedepsei închisorii.

Cel în cauză, a fost condamnat de Judecătoria Bacău la un an şi o lună de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie.

Bărbatul a fost escortat de poliţişti şi încarcerat la Penitenciarul Bacău.