Polița obligatorie pentru locuințe (PAD): cât costă în 2026 și cum se pot obține despăgubiri în caz de cutremur, inundații sau alunecări de teren

La aproape 50 de ani de la cutremurul din 1977, autoritățile reamintesc importanța poliței obligatorii de asigurare a locuinței împotriva dezastrelor naturale, cunoscută sub denumirea de PAD.

Această poliță oferă protecție financiară în cazul unor dezastre precum cutremurele de pământ, alunecările de teren și inundațiile produse din cauze naturale.

Asigurarea obligatorie pentru toate locuințele

Potrivit Legii nr. 260/2008, atât persoanele fizice, cât și cele juridice sunt obligate să asigure împotriva dezastrelor naturale toate construcțiile cu destinația de locuință. Obligația se aplică pentru imobilele înregistrate ca locuințe în evidențele fiscale, indiferent dacă acestea se află în mediul urban sau rural.

Prin „dezastru natural” legea înțelege manifestarea unor fenomene precum cutremurele de pământ, alunecările de teren sau inundațiile naturale, care pot produce pagube materiale.

Cât costă polița PAD în 2026

Costul poliței obligatorii depinde de materialele din care este construită locuința. În România există două categorii principale de locuințe asigurate prin PAD:

Locuințe de tip A

Sunt construcțiile cu structură de rezistență din beton armat, metal sau lemn ori cu pereți exteriori din piatră, cărămidă arsă sau alte materiale tratate termic sau chimic.

Costul poliței: 130 de lei pe an

Despăgubire maximă: 100.000 de lei

Locuințe de tip B

Sunt construcțiile cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau alte materiale netratate termic sau chimic, întâlnite frecvent în mediul rural.

Costul poliței: 50 de lei pe an

Despăgubire maximă: 50.000 de lei

În mod obișnuit, polițele PAD sunt încheiate pentru o perioadă de 12 luni, însă din 2023 acestea pot fi emise și pentru perioade mai lungi, cu condiția ca durata să fie multiplu de 12 luni.

Unde se poate încheia polița

Polița PAD poate fi obținută prin mai multe modalități:

online, pe site-ul Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID);

prin intermediul companiilor de asigurare partenere;

prin brokeri autorizați;

pe platforma ghișeul.ro, opțiune disponibilă din 2023.

Ce trebuie făcut pentru a primi despăgubiri

Procedura de obținere a despăgubirilor diferă ușor în funcție de tipul de dezastru natural.

În cazul unui cutremur

Proprietarul locuinței trebuie să contacteze compania de asigurare care a emis polița PAD în maximum 60 de zile de la producerea seismului, pentru avizarea daunei.

În cazul inundațiilor sau alunecărilor de teren

Primul pas este contactarea autorităților locale, precum primăria sau inspectoratul pentru situații de urgență. Acestea vor constata situația și vor delimita zonele afectate.

Ulterior, autoritățile trebuie să întocmească un proces-verbal care să confirme producerea dezastrului natural. După obținerea documentului, proprietarul trebuie să anunțe asigurătorul tot în termen de 60 de zile.

Persoanele care beneficiază de ajutor social trebuie să contacteze direct PAID pentru avizarea daunei.

Actele necesare pentru despăgubire

Pentru a primi despăgubiri în baza poliței PAD, proprietarii trebuie să prezinte, în general, câteva documente esențiale:

documente emise de autorități care confirmă producerea dezastrului natural și împrejurările acestuia;

copia actului de identitate al asiguratului;

copia actelor de proprietate ale locuinței (contract de vânzare, donație, certificat de moștenitor etc.).

Polița PAD reprezintă una dintre principalele măsuri de protecție financiară pentru proprietarii de locuințe, în special într-o țară cu risc seismic semnificativ, cum este România. Cutremurul din 1977 rămâne un memento al vulnerabilității clădirilor și al importanței pregătirii pentru astfel de situații.