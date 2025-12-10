Podul de la Narcisa va fi pus în siguranță: contract de 2,6 milioane de lei semnat pentru lucrări

Primarul municipiului Bacău a anunțat astăzi că a fost desemnat constructorul care se va ocupa de punerea în siguranță a podului de la Narcisa. Contractul pentru proiectare, asistență tehnică și execuție a lucrărilor a fost semnat în cursul zilei, iar constructorul a lansat imediat comanda pentru confecționarea parapeților care vor fi montați pe pasarelă.

„Confecționarea și livrarea parapeților se va realiza în decursul câtorva săptămâni. Valoarea contractului este de 2,6 milioane de lei fără TVA”, a precizat primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.

Edilul a subliniat că, în acest moment, nu poate fi anunțat un termen exact pentru începerea lucrărilor efective, deoarece acestea depind de ritmul de producție al noilor parapeți, de obținerea avizului CFR și de condițiile meteorologice.

„Vă asigur că depunem toate eforturile pentru ca lucrările să fie realizate rapid și în siguranță. Imediat ce aceste operațiuni se vor încheia, vom redeschide circulația și pe sub pod”, a mai adăugat primarul.

Lucrările de punere în siguranță a podului de la Narcisa sunt considerate esențiale pentru siguranța traficului pietonal și rutier din zonă, autoritățile urmând să comunice periodic stadiul proiectului.