Poate ar trebui să ne vedem și pe noi…

Observ cu îngrijorare că mulți dintre noi, cetățenii Bacăului, avem tendința de a critica cu ușurință administrația și politicienii locali. Ne plângem că străzile nu sunt mereu curate, că gunoiul nu este ridicat la timp sau că anumite investiții nu par a fi folosite cum trebuie. Dar, poate că ar fi util să ne uităm și noi în oglindă înainte de a arunca vina doar asupra altora.

De exemplu, ne mirăm că pubelele și ghenele se umplu și nu sunt golite imediat, dar uităm că mulți dintre noi punem pungile cu deșeuri lângă containere sau chiar în fața blocurilor, fără să ne pese. Criticile sunt ușor de aruncat, însă responsabilitatea individuală contează enorm. Dacă fiecare dintre noi ar respecta regulile elementare de colectare a gunoiului, multe probleme ar dispărea de la sine.

Un alt exemplu sunt pistele de biciclete. S-au investit bani în ele – nu comentez dacă erau absolut necesare sau nu – dar observ adesea bicicliști care preferă să meargă pe stradă, chiar și atunci când pista este liberă. Este frustrant să vezi cum infrastructura pentru siguranța lor rămâne nefolosită, în timp ce ei se plâng de trafic și pericole.

Mai mult, unii bicicliști par să nu înțeleagă regulile de bază de circulație: când traversează strada pe trecerea de pietoni, ar trebui să coboare de pe bicicletă. În caz contrar, riscă accidente și apoi se plâng că au fost loviți. Este vorba aici de responsabilitate personală, nu doar de vină a șoferilor sau a administrației.

În final, mulți se plâng de câinii vagabonzi, dar cine îi hrănește și îi adăpostește când vin hingherii? Criticile sunt ușor de adresat, dar implicarea și responsabilitatea fiecăruia dintre noi ar face minuni pentru orașul nostru. Poate ar fi bine să începem să fim mai conștienți de propriile acțiuni înainte de a arunca vina doar asupra altora.

Cu respect,

Un cetățean din Bacău

