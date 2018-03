În această perioadă în Partidul Mișcarea Populară (PMP) au loc alegeri interne. În prezent, partidul funcționează în plan local pe interimate, atât la nivelul organizației județene, cât și municipale sau comunale. Președintele Constantin Scripăț declară că alegerile pentru municipala PMP vor avea loc în luna aprilie, conducerea organizației județene se va alege pe 27 mai, urmând ca în luna iunie să aibă loc Congresul PMP, când se va alege și conducerea centrală.

Conferința de presă susținută de Constantin Scripăț, președintele organizației municipale a Partidului Mișcarea Populară, s-a ținut ieri în noul sediul al PMP, din strada Nicolae Bălcescu, nr. 12, la eveniment participând inclusiv membri ai organizației. Constantin Scripăț a trecut în revistă o serie de evenimente care vor avea loc cu ocazia Centenarului Marii Uniri și câteva subiecte fierbinți din administrație, fără a comenta prea mult motivele care au dus la înlocuirea atribuțiilor sale de viceprimar.

„Aceste schimbări nu le comentez în niciun fel. Primarul este primar și de aceea are prerogrative să dea atribuții viceprimarilor. Obligațiile pe care le am la ora actuală încerc să le duc la îndeplinire. Chiar dacă aparent este un serviciu pe care mulți îl neglijează, eu îi atribui toată seriozitatea. Protecția Civilă are două laturi: de intervenție la catastrofe și pe timp de pace. Eu chiar mă implic pe această latură și vreau să am rezultate”, declară Constantin Scripăț, președintele organizației municipale a PMP și viceprimar al Bacăului.

Proiect pentru Marea Unire

Pe 27 martie 1918, Sfatul Țării de la Chișinău a hotărât Unirea Basarabiei cu România. Acest act istoric a deschis procesul Marii Uniri, finalizat cu Marea Adunare de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918, când românii din Transilvania, Banat, Maramureș și Crișana au decis, la rândul lor, Unirea cu țara, evenimentul de constituire a statului român modern al cărui centenar îl sărbătorim anul acesta. Pornind de la această idee și de la sărbătorirea centenarului Marii Uniri, Constantin Scripăț spune că va supune aprobării Consiliului Local Bacău un proiect intitulat Noi votăm Unirea!, care se va materializa prin ideea promovării Unirii.

„Vom demara la nivel local o campanie de strângere de semnături ca să întărim ideea de Unire. Am contactat deja studenți basarabeni care vor să participe la această campanie. În Bacău avem 300 de elevi și studenți basarabeni, iar mare parte dintre ei beneficiază de burse oferite de statul român. Ne vom mobiliza zilele următoare și vom strânge semnături. Costurile Unirii sunt mari, dar cu cât vom întârzia acest lucru, cu atât va fi mai scump”, declară președintele municipalei PMP Bacău.

Pe 26 și 27 martie, o delegație băcăuană va fi prezentă în raionul Costești (Republica Moldova), oraș înfrățit cu Bacăul.

Mai puțini parlamentari

Reducerea numărului de parlamentari de la 588 la 300 a fost o altă problemă repusă în discuție de Constantin Scripăț. Referendumul inițiat de Traian Băsescu, președintele PMP, a fost votat, dar nu și dus în îndeplinire. „Considerăm că un număr de 300 de parlamentari este suficient. Vom continua aceste demersuri, vom consulta oamenii, iar dacă este nevoie vom strânge din nou semnături. Ne-am dori să reducem acest Parlament care la ora aceasta este destul de păgubos pentru România”, declară Scripăț.

Alianțe și contre în Consiliul Local

Contrele din interiorul Consiliului Local nu au trecut nici ele neobservate. Constantin Scripăț spune că nu este nici în opoziție, nici la putere, ci doar în administrație. „Noi nu avem o alianță cu PSD-ul, ci doar am creat o majoritate simplă cu ALDE. Atât timp cât promovăm și susținem proiecte ale PSD-ului, eu spun că suntem într-o majoritate. Când nu ne convine ceva, nu semnăm acel proiect. S-a întâmplat o dată și o să se mai întâmple! În această cumetrie ne-am dus cu 6,5%. Eu cer de 6%, vorbesc de 6%, mă bag în seamă de 6% și doar atât!”, declară președintele municipalei PMP. Reamintim că pe fondul unor neînțelegeri în Consiliul Local, viceprimarului Constantin Scripăț i-au fost retrase unele atribuții.

SSP a primit aviz negativ

Legalitatea funcționării Societății de Servicii Publice, temă dezbătută în cadrul aceleiași conferințe de presă s-a dovedit a fi un punct sensibil. Conform declarațiilor făcute de Constantin Scripăț, SSP prestează anumite servicii, dar nu se poate ocupa de iluminatul public și de salubrizare pentru că au primit aviz negativ de la Consiliul Concurenței. „Avizul este negativ, drept pentru care am constituit un nou serviciu. Aici urmează să fie angajate un număr mare de persoane”, spune Constantin Scripăț.

Suspect de incompatibilitate

Agenția Națională de Integritate a fost sesizată că viceprimarul Constantin Scripăț este incompatibil, fiind membru în mai multe consilii de administrație ale unor unități de învățământ. Scripăț spune că a fost numit în calitate de consilier local în acele consilii, nu a cerut el acest lucru, a existat o hotărâre de Consiliu Local, a primit un aviz de legalitate și nu vede de ce ar trebui să fie luate măsuri în cazul lui.

„Cineva din primărie a făcut o sesizare că viceprimarii sunt membri ai unor consilii de administrație. Nu am primit niciun răspuns de la ANI și m-am autosesizat. Mi s-a spus că acolo vin foarte multe sesizări, cele consistente le verifică, iar restul sunt confruntate pe lege. Cert este că la ora actuală am demisionat din toate consiliile de administrație”, a mai declarat Scripăț.

Drumuri balastate

Situația drumurilor din Bacău a fost pusă și ea la zid de Constantin Scripăț. Mai exact, materialul antiderapant rămas pe străzi care pune probleme grave în trafic. Dimensiunea antiderapantului este prea mare, iar acest tip de antiderapant se folosește îndeosebi pe drumurile în pantă. Când apa se topește, balastul se duce la marginea șoselei, în șanțuri, în scurgeri, nenorocind canalizările, colmatându-le. Străzile din Bacău parcă sunt balastate, iar șoferii se plâng că se trezesc cu parbrizul spart, doamnele își rup tocurile pe trotuare, iar pietrele sunt aruncate de roțile mașinilor din trafic.