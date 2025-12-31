Plugușorul Deșteptării

Aho, aho, copii și frați,

Stați puțin și nu mânați,

Lângă boxe v-adunați

Și Plugușorul ascultați!

Aho, aho, de Anul Nou,

Vă urăm pe stil modern,

Să ne fie anul bun,

Și fără scumpiri din nou.

Să ne ferească Dumnezeu

De taxe noi, crescute-n zori,

Să nu mai plătim impozit

Pe aer, soare și pe nori.

Prețurile să nu mai crească

Când salariu-i la spital,

Să nu fie pandemii

Cu izolare și hârtii.

Să ne găsim prin buzunare

Toți banii dați pe prostii

Pe facturi și rate grele

Și pe multe alte rele.

Frigiderul să fie plin,

Cu de toate, nu doar vin,

Să fie carne, ouă și brânză,

Nu doar borcane cu osânză.

Butoiul să nu sece-n veci,

Nici la nunți, nici la botez,

Să curgă vinul în valuri

Să nu intrați în scandaluri.

Iar de-or fi minuni mai mari,

Să se-ntâmple-n calendari:

Să trăim mai cu folos,

Mai cu minte, mai frumos.

Aho, aho, s-a mai urat,

La mulți ani cu sănătate,

Să ne fie anul plin

De speranță, nu de chin!

La Mulți Ani!