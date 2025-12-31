Plugușorul Deșteptării

Aho, aho, copii și frați,
Stați puțin și nu mânați,
Lângă boxe v-adunați
Și Plugușorul ascultați!
Aho, aho, de Anul Nou,
Vă urăm pe stil modern,
Să ne fie anul bun,
Și fără scumpiri din nou.
Să ne ferească Dumnezeu
De taxe noi, crescute-n zori,
Să nu mai plătim impozit
Pe aer, soare și pe nori.
Prețurile să nu mai crească
Când salariu-i la spital,
Să nu fie pandemii
Cu izolare și hârtii.
Să ne găsim prin buzunare
Toți banii dați pe prostii
Pe facturi și rate grele
Și pe multe alte rele.
Frigiderul să fie plin,
Cu de toate, nu doar vin,
Să fie carne, ouă și brânză,
Nu doar borcane cu osânză.
Butoiul să nu sece-n veci,
Nici la nunți, nici la botez,
Să curgă vinul în valuri
Să nu intrați în scandaluri.
Iar de-or fi minuni mai mari,
Să se-ntâmple-n calendari:
Să trăim mai cu folos,
Mai cu minte, mai frumos.
Aho, aho, s-a mai urat,
La mulți ani cu sănătate,
Să ne fie anul plin
De speranță, nu de chin!
La Mulți Ani!