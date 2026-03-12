Pilotul de F-16 mort după ce a încercat să salveze un câine va fi înmormântat sâmbătă la Agăș

Căpitanul Octavian Palferenț, pilot de vânătoare pe avionul F-16 Fighting Falcon care și-a pierdut viața după ce a încercat să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă, va fi înmormântat sâmbătă, 14 martie, în comuna natală Agăș, județul Bacău.

Potrivit familiei și apropiaților, ceremonia de înmormântare va avea loc de la ora 13:00, la Biserica Nouă „Sfântul Dumitru” din satul Goioasa, comuna Agăș. Cei care doresc să-și ia rămas bun sunt așteptați să participe la slujbă pentru a aduce un ultim omagiu militarului.

„Cu profund regret anunțăm că ceremonia de înmormântare pentru căpitanul Octavian Palferenț va avea loc în data de 14 martie, la ora 13.00, la Biserica Nouă Sfântul Dumitru din satul Goioasa. Cei care doresc să își ia rămas bun sunt așteptați să participe la ceremonie pentru a aduce un ultim omagiu celui care a lăsat în urmă respect, recunoștință și amintirea unui om care și-a purtat aripile cu onoare”, au transmis apropiații.

Căpitanul Octavian Palferenț a murit marți, 10 martie, în jurul orei 17:30, în incinta Bazei 86 Aeriene „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță” din Fetești. Potrivit unui comunicat al Forțelor Aeriene Române și al Ministerului Apărării Naționale, ofițerul, militar al Bazei 71 Aeriene „General Emanoil Ionescu” din Câmpia Turzii, se afla în misiune la unitatea din Fetești.

Conform datelor preliminare, acesta a intervenit pentru a salva un câine căzut într-un bazin cu apă din incinta bazei. Militarul a fost scos din apă de un coleg, iar personalul unității a început imediat manevrele de resuscitare până la sosirea echipajului medical. În ciuda eforturilor depuse, viața tânărului nu a mai putut fi salvată.

Anchetatorii încearcă să stabilească toate circumstanțele producerii tragediei. Una dintre ipotezele analizate este aceea că militarul ar fi suferit un șoc termic, întrucât apa din bazin era foarte rece.

Originar din comuna Agăș, Octavian Palferenț alesese cariera militară încă din adolescență, urmând instituții militare de la vârsta de 14 ani. Ajuns pilot de vânătoare pe avionul F-16 Fighting Falcon, își îndeplinise visul din copilărie de a zbura.

Cei care l-au cunoscut spun că era pasionat de animale și avea propriul câine, de care era foarte atașat. „El pentru căței își dădea viața”, a declarat bunica soției sale.

Comunitatea din Agăș și foștii profesori ai pilotului au transmis mesaje de condoleanțe, amintindu-și de el ca de un tânăr curajos și dedicat. Căpitanul Octavian Palferenț avea 30 de ani și se căsătorise recent.