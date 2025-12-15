Piața imobiliară, în declin: scădere semnificativă a vânzărilor în noiembrie

Lista vânzărilor de imobile din România pentru luna noiembrie a fost făcută publică și confirmă o scădere consistentă a tranzacțiilor pe piața imobiliară, atât la nivel local, cât și național. Datele arată un recul semnificativ al interesului pentru achiziția de locuințe, pe fondul presiunilor economice tot mai mari.

În județul Bacău, în luna noiembrie au fost vândute 151 de terenuri agricole extravilane, 5 terenuri neagricole extravilane, 256 de imobile cu construcții și 242 de imobile fără construcții. În ceea ce privește piața rezidențială, s-au tranzacționat 208 locuințe, comparativ cu 255 în aceeași lună a anului trecut, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 18%.

Tendința este și mai pronunțată la nivel național, unde numărul locuințelor vândute a scăzut cu 22% față de luna noiembrie a anului trecut. Excepția notabilă este județul Alba, care a înregistrat o creștere spectaculoasă a tranzacțiilor, de 71%. La polul opus se află județul Dâmbovița, cu cea mai mare scădere din țară, de 44%.

Economistul Radu Georgescu consideră că aceste evoluții indică începutul unei corecții majore pe piața imobiliară. Potrivit acestuia, „se sparge bula imobiliară”, iar ceea ce se întâmplă este perfect logic din punct de vedere economic. El explică faptul că inflația ridicată, puterea de cumpărare în scădere, diminuarea salariilor reale și dobânzile mari la creditele ipotecare fac tot mai dificilă achiziția unei locuințe în România. În opinia sa, în anul 2026 prăbușirea pieței se va accelera.

Un alt aspect îngrijorător este numărul foarte mare de locuințe neocupate. În România sunt declarate aproximativ 2,5 milioane de apartamente goale, adică circa 25% din totalul fondului locativ. Doar în București sunt peste 218.000 de locuințe nelocuite, un indicator clar al dezechilibrului dintre ofertă și cerere.

Radu Georgescu afirmă că a analizat situațiile financiare publice ale dezvoltatorilor imobiliari și că, în trimestrul al treilea din 2025, mai multe companii au raportat cash-flow negativ, ceea ce înseamnă că din firme ies mai mulți bani decât intră. Cauza principală este scăderea vânzărilor de locuințe.

În acest context, economistul avertizează că anul 2026 va fi extrem de dificil atât pentru dezvoltatorii imobiliari, cât și pentru persoanele care au contractat credite ipotecare după 2020. Situația ar putea fi relativ mai bună pentru cei care au luat credite înainte de 2020, în timp ce cumpărătorii care au așteptat ar putea avea de câștigat.

Potrivit lui Radu Georgescu, pe piața imobiliară ar urma să înceapă un adevărat „Black Friday al locuințelor”. Ultimul episod similar a avut loc în 2009, când prețurile au scăzut cu până la 50%, scădere temperată atunci de intervenția Guvernului prin programul Prima Casă, care prevedea un avans de doar 5% și garanții de stat.

Evoluțiile recente sugerează că piața imobiliară din România se află într-un punct de cotitură, iar următorii ani ar putea aduce schimbări majore atât pentru vânzători, cât și pentru cumpărători.