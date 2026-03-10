Piața construcțiilor din județul Bacău în 2025: mai puține autorizații și locuințe autorizate, dar crește numărul celor finalizate

Piața construcțiilor rezidențiale din județul Bacău a înregistrat în 2025 o evoluție mixtă, caracterizată prin scăderea numărului de autorizații de construire și a locuințelor autorizate, dar și printr-o creștere a numărului de locuințe finalizate. Datele statistice arată, totodată, că dezvoltarea rezidențială rămâne concentrată în mediul rural și este susținută în principal din fondurile populației.

Autorizațiile de construire, în scădere pe ansamblul anului

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025, administrațiile locale din județul Bacău au eliberat 844 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale. Dintre acestea, 178 au fost în mediul urban (21,1%), iar 666 în mediul rural (78,9%).

Comparativ cu anul 2024, numărul autorizațiilor a scăzut cu 50, ceea ce reprezintă un recul de 5,6%. Datele indică menținerea unei ponderi ridicate a construcțiilor de locuințe în mediul rural, tendință observată și în anii precedenți.

Numărul locuințelor autorizate a scăzut semnificativ

În ceea ce privește numărul locuințelor din clădirile rezidențiale pentru care s-au emis autorizații, anul 2025 a adus o scădere mai accentuată. În total au fost autorizate 867 de locuințe, dintre care 178 în mediul urban (20,5%) și 689 în mediul rural (79,5%).

Față de anul 2024, numărul acestora este mai mic cu 296 de locuințe, ceea ce înseamnă o reducere de 25,5%. Evoluția sugerează o temperare a ritmului de dezvoltare rezidențială, în special în ceea ce privește proiectele noi autorizate.

Mai multe locuințe finalizate în primele nouă luni

Pe de altă parte, numărul locuințelor terminate și date în folosință a crescut. În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025 au fost finalizate 748 de locuințe, dintre care 345 în mediul urban și 403 în mediul rural.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, numărul locuințelor finalizate este mai mare cu 281. Toate aceste locuințe au fost realizate din surse proprii ale populației, în regie proprie. Nu au fost înregistrate locuințe finalizate din fondurile persoanelor juridice, din subvenții bugetare sau prin programe destinate tinerilor ori prin credite ipotecare.

La finalul trimestrului al treilea din 2025, în județul Bacău se aflau în curs de execuție 2.885 de locuințe, dintre care 2.873 finanțate din fondurile populației și doar 12 din alte surse.

Evoluția lunii decembrie 2025

În luna decembrie 2025 au fost eliberate 81 de autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, dintre care 16% în mediul urban și 84% în mediul rural.

Față de decembrie 2024, numărul autorizațiilor a crescut cu 15, ceea ce înseamnă un avans de 22,7%. Comparativ cu luna noiembrie 2025, creșterea a fost de două autorizații, respectiv 2,5%.

În aceeași lună, numărul locuințelor pentru care s-au emis autorizații a fost tot de 81. Acesta este cu 13 locuințe mai mare decât în decembrie 2024, reprezentând o creștere de 19,1%, dar a rămas la același nivel față de luna precedentă.

O piață dominată de investițiile populației

Datele statistice arată că dezvoltarea rezidențială din județul Bacău este susținută aproape exclusiv de investițiile private ale populației, atât în ceea ce privește locuințele finalizate, cât și pe cele aflate în construcție.

Deși anul 2025 a adus o scădere a numărului de autorizații și a locuințelor autorizate, ritmul mai ridicat al finalizărilor indică faptul că multe proiecte începute în anii anteriori au fost duse la capăt. Evoluția pieței rămâne astfel influențată în principal de capacitatea financiară a gospodăriilor și de interesul pentru construcții în mediul rural.