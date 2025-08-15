„Peter Pan & Wendy”, filmul în aer liber din acest weekend

Primăria Bacău continuă tradiția filmelor în aer liber: „Peter Pan & Wendy”, proiecție gratuită duminică, 17 august, în Parcul Catedralei, de la ora 21:00

Primăria Municipiului Bacău anunță reluarea serilor de „Cinema în aer liber”, un program devenit deja tradiție în oraș. Duminică, 17 august, de la ora 21:00, băcăuanii sunt invitați în Parcul Catedralei la proiecția gratuită a peliculei „Peter Pan & Wendy” (Disney).

Accesul publicului este liber, iar organizatorii recomandă sosirea cu puțin timp înaintea începerii proiecției pentru a găsi locuri cât mai bune. Spectatorii își pot aduce pături sau scaune pliante. În cazul unor condiții meteo nefavorabile, municipalitatea va anunța pe canalele oficiale eventualele modificări.

Prin acest proiect, Primăria își propune să anime spațiile verzi ale orașului, să încurajeze petrecerea timpului în comunitate și să ofere acces la cultură pentru toate vârstele. Programul serilor de film va continua pe tot parcursul verii, cu titluri pentru publicul larg.

„Peter Pan & Wendy” este o reinterpretare live-action a celebrului basm creat de J.M. Barrie, în care Wendy, o fată curajoasă aflată în pragul copilăriei și adolescenței, pornește într-o aventură magică spre Țara de Nicăieri alături de Peter Pan, băiatul care nu vrea să crească niciodată. Împreună cu frații ei și cu zâna Tinker Bell, Wendy se confruntă cu temutul Căpitan Hook, descoperind pe parcurs puterea prieteniei, a curajului și a viselor care nu mor niciodată.