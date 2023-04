Peste 400 de elevi de liceu au participat la Ziua Porților Deschise de la Universitatea „Vasile Alecsandri”

Evenimentul Ziua Porților Deschise, care anul acesta a ajuns la cea de-a XVI-a ediție, s-a derulat miercuri, 26 aprilie, și a debutat în Aula din corpul „D” și în amfiteatrul C2.

Elevii invitați, împreună cu profesorii de la liceele din Bacău, au avut posibilitatea de a se informa cu privire la oferat educațională a celor cinci facultăți din cadrul Universității, au interacționat cu studenții și au aflat activitățile care se desfășoară în cadrul Ligii Studențești. La finalul activității, elevii, care au venit atât din licee din județ cât și de la licee din județele limitrofe, au avut posibilitatea să viziteze campusurile, amfiteatrele, sălile de laborator şi seminar, baza sportivă, căminele şi restaurantul, postul de radio studenţesc UNSR Bacău, precum şi postul TV al Universității.

Acţiunea a făcut parte dintr-un proiect mai amplu, luna aprilie fiind declarată Luna Porţilor Deschise la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.

„Suntem bucuroși că putem face în format offline iar Zilele Porților Deschise. În acest an universitar vom scoate la concurs 36 de programe de licență, 24 de programe de master și 3 domenii de doctorat. Vreau să fac un apel la tinerii absovenți de liceu să își continue studiile deoarece vor veni vremuri care vor necesita cât mai multe cunoștințe. Suntem în conviețuire la ora actuală cu inteligența artificială, dar pe viitor vom ajunge în competiție. Iar competiția va necesita foarte multe cunoștințe și va trebui să fim bine pregătiți”, a declarat prof. univ. dr. ing. Carol Schnakovszky, Rectorul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău.

„La capitolul „de ce Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, putem adăuga faptul că avem o Asociație Studențească care se ocupă de nevoile studenților și avem grijă ca ei să se adapteze ușor în ceea ce înseamnă viața de student, să fim alături de ei și să îi ajutăm să se dezvolte atât pe plan professional cât și pe plan personal.”

Georgiana Teodora Cristian, student Facultatea de Litere

„Am venit aici pentru a afla despre oferta educațională. Universitatea este foarte frumoasă din punctual meu de vedere și foarte primitoare. La fel sunt și profesorii de aici. Chiar îmi doresc să studiez mai departe aici pentru că în viitor vreau să ajung arbitru de handbal, antrenor dar și profesor de sport. Am colege de la handbal, de la CSM Bacău care studiază aici și mi-au spus că totul este în regulă. Consider că am primit sfaturi bune.”

Larisa Bordeianu, elevă cla sa a X-a la Liceul Sportiv