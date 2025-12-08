Peste 30 de intervenții gestionate de pompierii băcăuani în acest weekend

În intervalul 06–08 decembrie a.c., pompierii militari din județul Bacău au avut un sfârșit de săptămână intens, fiind solicitați să intervină în 31 de situații de urgență. Cea mai mare parte a misiunilor a vizat acordarea ajutorului medical de urgență, cu 15 intervenții realizate de echipajele SMURD.

Totodată, pompierii au participat la șapte misiuni de stingere a incendiilor, iar în alte patru cazuri au asigurat măsuri destinate protecției comunităților. Printre cele mai relevante intervenții se numără două accidente rutiere produse în localitățile Helegiu și Măgura.

Accident rutier în comuna Helegiu

07.12.2025, ora 23:45

Echipajele Detașamentului de Pompieri Onești au fost direcționate către un accident rutier petrecut în comuna Helegiu, sat Brătila. La sosire, salvatorii au găsit un autoturism răsturnat în afara carosabilului, în interiorul căruia se afla un bărbat blocat.

Pompierii au intervenit cu accesoriile specifice pentru extragerea victimei, ulterior aceasta fiind evaluată medical de echipajul SMURD. Bărbatul era conștient, fără traumatisme vizibile, și a refuzat transportul la spital. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor pe timpul intervenției.

Accident rutier în comuna Măgura

08.12.2025, ora 05:35

Un alt eveniment rutier a avut loc pe DN11, în comuna Măgura, unde un autoturism a părăsit partea carosabilă și a ajuns într-un șanț. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Bacău cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD.

O femeie aflată în vehicul a fost evaluată de paramedici, fiind conștientă și fără semne de traumă. Aceasta a refuzat transportul la spital. Echipajele ISU au acționat pentru asigurarea măsurilor PSI.

Reprezentanții ISU Bacău reamintesc cetățenilor importanța respectării regulilor de circulație și a măsurilor de prevenire a incendiilor, mai ales în această perioadă cu trafic intens și condiții meteo variabile.