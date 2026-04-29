Peste 2000 de elevi au participat la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău la Ziua Porților Deschise

Miercuri, 29 aprilie 2026, la Universitatea de stat „Vasile Alecsandri” din Bacău, s-a desfășurat evenimentul „Ziua Porţilor Deschise”, ediția a XIX-a. Activitatea a atras peste 2000 de elevi. Pentru 250 de elevi, de la colegiile și liceele din județele Bacău, Neamț și Vrancea, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a asigurat transportul.

A fost prezentată oferta a celor 5 facultăți: Facultatea de Inginerie, Facultatea de Litere, Facultatea de Științe, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății care și-au prezentat specificul programelor de studii, prin intermediul unor activități non-formale, demonstrative, precum și prin vizite în laboratoarele dotate cu noile tehnologii. La eveniment au participat, din partea Inspectoratului Școlar Județean Bacău, doamna Prof. Iulia CORLADE, Inspector de specialitate Învățământ tehnic.

„Proiectul Ziua Porților Deschise are drept scop colaborarea și comunicare între învățământul preuniversitar și universitar. Ne bucurăm că elevii s-au arătat interesați și îi invit să descopere oferta educațională a universității, să interacționeze cu cadrele didactice și cu studenții pentru a-și contura un traseu profesional de dezvoltare personală și academică. Felicitări organizatorilor și mult succes elevilor”, a declarat Prof. Iulia CORLADE, Inspector de specialitate Învățământ tehnic.

Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, Societatea Antreprenorială Studențească, Liga studențească și Centrul Europe Direct au oferit informații despre posibilitățile de practică și activitățile non-formare în care elevii se pot implica.

„Ziua Porților Deschise este un eveniment care își propune să prezinte prin cele 30 de standuri expuse specificul programelor de studii de la cele 5 facultăți. Oferta educațională a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău cuprinde 38 de programe de licență, 10 programe de licență dual, 26 de programe de master, 6 programe de master dual și 3 de doctorat. Universitatea asigură burse sociale, duale, merit/performanță și doctorat de la 925 de la la 3700 de lei și pune la dispoziția candidaților locuri bugetate și locuri cu taxă pentru licență, master și doctorat. Ne dorim să atragem cât mai mulți elevi care să își continue studiile la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Anul acesta Universitatea aniversează 65 de ani de activitate în învățământul superior de stat la Bacău”, a declarat Conf. univ. dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU, Prorector pentru etica și imaginea universității.