Intrat cu succes în circuitul competițional internațional în urmă cu doi ani, concursul internațional de dans sportiv Bacau Dance Open revine în Bacău.

Astfel, în perioada 24-26 mai, Centrul de Afaceri și Expoziții din Bacău devine polul dansului sportiv în România, un eveniment care reunește la start peste 1500 de sportivi din Israel, Austria, Ungaria, Germania, Bulgaria, Spania, Statele Unite ale Americii, Rusia, Cipru, Belgia, Italia, Moldova, Ucraina și România.

Prima zi este dedicată concursului pe formații care se va desfășura pe mai multe secțiuni și categorii de vârstă de la 4-7 ani și până la adulți cu tâmple albe, aceștia provenind din Bacău, Adjud, Buhuși, Onești, Comănești, Piatra Neamț și Târgu Neamț.

Sâmbătă și duminică vor avea loc competițiile naționale și cele internaționale cu licență WDSF în care vor evolua cei mai buni sportivi români ai momentului, precum și sportivi internaționali din Top 20 mondial. Între aceștia îi menționăm pe reprezentanții României la concursul WDSF Adulți Latin, perechea Ștefan Grigore-Laura Filipescu, care sunt pe locul 14 mondial și care se vor duela în ring pentru locul I.

Bacau Dance Open are și în acest an premii generoase pentru categoriile de adulți standard și latin cu licențe WDSF, acestea fiind de 600 de euro pentru locul I, 400 de euro locul II, 200 de euro locul III și câte 100 de euro pentru perechile calificate în finale.

„În primul rând mă bucur că dansul sportiv a rămas în Bacău pentru că acest oraș a avut mai multe cluburi și a rămas doar unul singur, dar care face treabă foarte bună. Din acest punct de vedere pot să spun că Bacăul s-a întărit, ca număr de membri și calitate a dansului sportiv. Cât despre Bacau Dance Open, este de apreciat că aici se reușește organizarea unui eveniment de asemenea anvergură în care sunt deopotrivă implicate și Primăria și Consiliul Județean, ceea ce e de lăudat, pentru că sunt din ce în ce mai puține autorități care se implică în asemenea evenimente. Se anunță o competiție bună, frumoasă, cu un număr impresionant de participanți și cu arbitri de talie internațională, cu alte cuvinte, succesul competiției este garantat”, a declarat Cristian Parnescu, vicepreședintele Federației Române de Dans Sportiv, arbitru la Bacau Dance Open, ediția a III-a.

Ca noutate, ediția din acest an a Bacau Dance Open va avea și un ambasador, acesta fiind multiplul campion de K1 Ionuț Iftimoaie, recunoscut pe plan mondial ca un exemplu de fair-play.



„Lucrul cel mai important pentru noi este că acest eveniment se întâmplă în Bacău. Eu iubesc sportul și, indiferent de disciplină, vreau să mă implic. Mă simt onorat să fiu ambasadorul acestei competiții pentru că promovăm un sport frumos și un mod de viață sănătos. Este clar că, atât copiii cât și adulții, avem nevoie de mișcare. Dansul sportiv înseamnă artă iar eu am cochetat cu așa ceva atunci când am fost la prima ediție a emisiunii «Dansez pentru tine». Atunci am muncit așa de mult că am făcut febră la mușchi pe care nu aveam habar că îi am. E mult de muncă și nu ai cum să nu-i admiri pe cei care practică acest sport.”

Ionuț Iftimoaie, ambasadorul Bacau Dance Open, ediția a III-a