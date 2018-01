Gripa aviară, pesta porcină sau boala vacii nebune au fost, în ultimii 10 – 15 ani, sperietorile care ne-au bântuit avan dinspre lumea animală. Fără efecte imediate la om, astfel de molime pot deveni catastrofale dacă atacă populații mari de animale domestice și chiar sălbatice, de care, în lanțul trofic, depindem aproape necondiționat. Dintr-un articol găzduit astăzi de ziarul nostru aflăm de un nou „atac” al pestei porcine, după ce au fost descoperite două focare tocmai într-un capăt de țară, la Micula, în județul Satu Mare. Acolo – se spune – s-a intervenit rapid, dar riscurile de răspândire sunt enorme, iar virusul poate ataca virulent și porcii domestici și pe cei sălbatici. Cunosc o serie de fermieri chiar din județul nostru pe care poate i-aș vedea bucuroși să intre molima în turmele tot mai mari de mistreți care devastează lanurile de culturi agricole, fără ca cineva să ia vreo măsură. Dar virusul pestei porcine nu știe carte, nu cunoaște geografie și zoologie, nu are măcar o „minima moralia”, cum ar fi spus Aristotel, și poate pune la pământ și turmele de godaci crescuți de oameni. Acum, pe la noi nu ar fi efective prea mari de suine domestice, cum sunt prin Timiș – de exemplu -, dar tot mai avem câte ceva și, în definitiv, unicul purceluș din bătătură dacă-ți moare te doare rău inima. Veterinarii fac de gardă, în asemenea perioade ale istoriei zootehnice și scotocesc, în felul lor specific, chiar și tirurile care ajung pe la noi. Pentru că pesta porcină poate veni lejer cu tirul, nu ca aviara, în zbor, pe clonțuri de păsări călătoare.

