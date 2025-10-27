Personalități culturale și turism rural în județul Bacău

Județul Bacău are, în integralitatea sa, un patrimoniu cultural material și imaterial bogat care poate fi pus în valoare și poate genera dezvoltarea turismului. Cunoscut mai ales pentru zona montană și stațiunile dedicate turismului balnear, partea estică a județului Bacău are contribuții importante la constituirea patrimoniului național. S-au născut aici personalități cuturale și științifice, există tradiții și peisaje deosebite.

Promovarea personalităților culturale născute în partea estică a județul Bacău și dezvoltarea turismului rural sunt obiectivele principale ale proiectului „BACĂU EST-valori patrimoniale și turism rural”, dezvoltat de Asociatia „Conexiuni pentru viitor”. Proiectul este cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2025, conform Legii nr. 350/2005.

Infrastructura turistică mai putin dezvoltată a zonei estice se pretează foarte bine la un turism de scurtă durată, în baza soluțiilor propuse de proiect, referitoare la înființarea punctelor gastronomice locale. Turismul de o zi, de scurtă durată, în medii rurale poate fi o soluție minunată de petrecere a timpului liber atât pentru locuitorii orașelor cât și pentru turiștii din alte regiuni sau din afara țării care își petrec concediul sau doar câteva zile în județ. În același timp nu este de neglijat faptul că activitățile turistice sunt activități economice aducătoare de profit, ceea ce este benfic atât pentru cei care le prestează cât și pentru economia județului.

Dorind să atragă atenția asupra frumuseților zonei de est, în cadrul proiectului a fost organizat un concurs de fotografie „Locuri, oameni, povești, tradiții” destinat elevilor din școlile de pe traseele: Bacău-Stănișești, Bacău-Horgești și Bacău-Huruiești. Cele trei trasee, promovate ca destinații turistice culturale și documentate în cadrul proiectului, pun în valoare, pe lângă frumusețea parcursului până la locul de destinație, figurile luminoase ale sculptorului George Apostu, părintelui Constantin Galeriu și arheologului Vasile Pârvan.

Concursul de fotografii s-a bucurat de succes, s-au primit peste 200 de fotografii care au surprins peisaje și momente din viața locuitorilor. Câștigatorii concursului, fiecare traseu a avut câștigătorii săi, s-au bucurat de premii constând în: cărți, stilouri, creioane, pixuri, truse de geometrie, etc. și mai ales de minunați rucsaci, buni pentru scoală dar și pentru drumeție!

Proiectul „BACĂU EST-valori patrimoniale și turism rural” a organizat, în intervalul 22 – 24 octombrie, workshopuri pe cele trei trasee, în comunele Stănișești, Parincea și Corbasca. O asistență numeroasă a urmărit prezentarea ideilor proiectului privind turismul rural și inițierea punctelor gastronomice locale (PGL). Invitați din județele Vaslui, Brașov și Neamț, deținători ai unor puncte gastronomice locale, și-au prezentat experiența în domeniu, au exemplificat pașii și drumul spre succes. Aceste evenimente au beneficiat de sprijinul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentară. organismul județean de atestare a punctelor gastronomice locale. Doamna dr. Elena Brumă, care a însoțit echipa proiectului la aceste workshopuri, a vorbit de condițiile ce trebuie îndeplinite din punctul de vedere la siguranței alimentare de aceste locații de servire a mesei.

Punctele gastronomice promovează și conservă tradițiile gastronomice românești specifice unei zone geografice, sunt locuri în care se mănâncă „ca la mama acasa”, după cum spun turiștii. La nivelul întregii țări sunt deschise 652 de PGL, dar județul Bacău are doar o singură locație de acest fel. Turismul în partea estică a județului ar putea fi stimulat prin înființarea mai multor puncte gastronomice locale.

„BACĂU EST-valori patrimoniale și turism rural” mai are activități de dezvoltat și echipa Asociației „Conexiuni pentru viitor” își dorește să producă o schimbare la nivelul ariei de est a județului, să fie promovate valorile născute în această zonă, să apară inițiative antreprenoriale și să crească numărul turiștilor.