Performanță băcăuană în management sportiv și modă la I Success Awards Top 100

Desfășurată la București, gala românească I Succes s-a bucurat de prezența unui public de mare calitate: lideri internaționali, artiști și diplomați, reuniți pe covorul rosu pentru celebrarea excelentei globale în domeniile antreprenoriatului și inovației.

I Succes România este un proiect al renumitului promotor Eduard Irimia și al soției sale Oana. Relansarea din 2025 a avut ca noutate certificarea oficială a premiilor, într-un proces transparent și riguros coordonat de un juriu independent format din experți din domeniul evaluării, auditului, investițiilor și juridic – conform comunicatului oficial a organizatorilor.

Dragoș Dulhac, printre laureați!

În domeniul antreprenoriatului sportiv, laurii i-au fost acordați băcăuanului Dragoș Dulhac, pentru proiectul său Master Boxing. Este, practic, un model de club privat de succes în rândul publicului, o excelentă îmbinare între box, sport de întreținere, performanță pentru tineri și veterani într-o sală extrem de funcțională și atractivă.

Toate acestea, înglobate într-un tot unitar, devin în Bacău o parte importantă a industriei timpului liber.

Pe Dragoș Dulhac îl știm în primul rând datorită performanțelor sale din boxul la nivel de veterani, acolo unde a cucerit, pe numeroase meridiane, centuri mondiale ale mai multor versiuni, iar asta la 45-50 de ani!

Modul în care s-a pregătit și în care i-a antrenat și promovat pe toți sportivii săi îl fac o persoană specială, care nu a scăpat atenției celor de la I Succes.

De altfel, Dragoș Dulhac a fost salutat și contactat de o mulțime de personalități și a avut surpriza plăcută ca acestea să îi cunoască foarte bine activitatea și realizările. El a stat la masă cu invitați din cercuri de afaceri influente din SUA.

Iar proiectul Master Boxing – de inspirație americană (acolo este lumea înaltă a boxului profesionist mondial) demonstrează că nu a văzut lumea întreagă degeaba, ca sportiv, antrenor și impresar!

A observat, a comparat, a adaptat. Și iată rezultatul – o sală plină, în Bacău, un exemplu pentru orice oraș al României, unde se poate face box și sport de calitate și de unde vor porni gale profesioniste de nivel regional, național sau internațional – posibilitățile sunt nelimitate!

Venus Luxury Brands by Crys– performanță în modă și în desăvârșirea altor performeri

Ținuta de prezentare a lui Dragoș Dulhac la gala I Succes a fost asigurată de Venus Luxury Brands și cu siguranță a făcut față de minune cerințelor elitiste ale evenimentului. Doamna Cristina, stilist de succes și lider al Venus Luxury Brands, nu a putut fi prezentă la gală, din motive obiective, dar brandul său a fost prezent în multe spoturi publicitare de la I Succes. Iar asta pentru că ea însăși este un creator de succes în lumea modei și conduce un colectiv de înaltă calitate profesională. Ne mândrim cu ea și sperăm ca mulți băcăuani de succes să aibă din partea Venus Luxury Brands același sprijin de imagine ca Dragoș Dulhac. Și credem că este cazul să ne cunoaștem și să ne recunoaștem toate valorile, inclusiv cele din domeniul designului vestimentar.

GALA I SUCCES 2025, ROMÂNIA

În cele ce urmeză, nu vom face altceva decât să reproducem din comunicatul oficial al organizatorilor, care, normal, dispun de toate datele acestui eveniment complex și de anvergură.

Deschiderea oficială: Leadership global și valori comune

Seara a debutat cu un discurs inspirațional susținut de Dr. Steven Melnik, Chairman al organizației Lives Amplified din Statele Unite, partenerul oficial al evenimentului. Acesta a fost însoțit pe scenă de invitatul său special, Miroslav Lajčák, diplomat de carieră, fost Președinte al Adunării Generale a ONU și fost Ministru de Externe al Slovaciei. Cei doi au oferit o perspectivă autentică asupra rolului liderilor în promovarea păcii, sustenabilității și colaborării internaționale.

Seară de gală cu artă, modă și voci internaționale

Natalia Mateuț, cunoscută personalitate media din România, a fost gazda serii și a fost invitată oficial de către președintele I Success, Eduard Irimia, să prezinte și ediția de la Cannes, ce va avea loc pe 21 mai, în cadrul prestigiosului Festival de Film.

1 de 14

Momentele artistice au întregit atmosfera rafinată:

I Success Kids Fashion Show, în colaborare cu designerul Oana Săvescu, a transmis un puternic mesaj de pace.

Artistul italian Luca Di Stefano a oferit un concert live apreciat de către publicul prezent.

Brandul Milo Couture a impresionat cu prezentarea sa de modă, fiind premiat ca Top 100 New Generation Designer.

Printre invitații de marcă s-a numărat și cunoscutul filantrop și om de afaceri nigerian Terry Waya, susținător constant al proiectului I Success, prezent la edițiile anterioare din Cannes, Veneția, Paris și Milano.

Premii certificate: un nou standard de validare în Europa

Una dintre noutățile majore ale ediției din 2025 este certificarea oficială a premiilor, într-un proces transparent și riguros coordonat de un juriu independent format din experți din domeniul evaluării, auditului, investițiilor și juridic:

Andrei Botis – NAI România & Moldova, Călin Nechifor – Opes Boutique Family Office, Daiana Voicu – Carlyle România, Cezar Almașu – Consiliul Patronatelor ESG din Romania, Flavius Crasnic – Avocat, Cosmina Mahara – Antreprenor Oliveris, Anton Constantin – Asociația Română de Franciză

Această abordare poziționează I Success Awards Top 100 drept prima gală europeană cu premii certificate de companii independente de audit și evaluare, un format relansat oficial în 2025 de către fondatorii Eduard și Oana Irimia.

Parteneri de prestigiu pentru o gală de clasă mondială

Gala de la București a fost susținută de branduri de elită care au contribuit la prestigiul serii: Oliveris, LPG Cars, El Unico, Divus, Torry Milano, D’Rock Champagne, Helloise LLoris, The Feelionaire, Revista Luxury, Coca-Cola și Platinum Security.

Următoarele destinații ale excelenței I Success:

21 mai 2025 – Cannes Film Festival, Franța – 31 august 2025 – Venice Film Festival, Italia – 7 decembrie 2025 – Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite

I Success Awards Top 100 a fost fondat și relansat în 2025 de către Eduard și Oana Irimia, ca un format exclusiv european, cu premii certificate și validate, stabilind un nou reper în recunoașterea meritului autentic la nivel global.

Lista completă a premiilor I Success Awards Top 100 – București 2025: IAA – Active Interventions in Atmosphere, ASCENTA, Ahold Delhaize Technologies, TBM GROUP, ECO GREEN LIGHT, NAZURRO, MBA Pharma Innovation, IDENTITY CLINIC, Import to Success, Imperia Club, Farazzo, Nadasan, Escoffier, Zimbria, Milo Couture, Traser Gold, Livio Helfer, L’Atelier by Ioana Călin, Cupio, ENIF Academy, Master Boxing, My Brain Map, Babyish.