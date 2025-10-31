Percheziții domiciliare și aproximativ 35.000 de euro descoperiți de polițiștii băcăuani într-un dosar de evaziune fiscală

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, au efectuat două percheziții domiciliare în orașul Buhuși, într-un dosar penal ce vizează comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.

Potrivit cercetărilor, începând cu anul 2019, trei persoane, membre ale aceleiași familii, ar fi obținut venituri semnificative din executarea lucrărilor de construire a monumentelor funerare și prestarea de servicii funerare, atât în nume propriu, cât și prin intermediul unor persoane juridice, fără a le înregistra în evidențele contabile, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe bunuri și mijloace de probă relevante pentru cauză, precum și sume de bani în cuantum de peste 26.000 de euro și 36.000 de lei, echivalentul a aproximativ 35.000 de euro.

Cercetările continuă, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea documentării întregii activități infracționale și tragerii la răspundere a persoanelor implicate.