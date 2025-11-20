Percheziții domiciliare efectuate de polițiști într-un dosar de furt de arbori

Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului au pus în aplicare 2 mandate de percheziție emise de Judecătoria Podu Turcului, în comunele Dealu Morii și Vultureni, la locuințele a doi bărbați de 39 de ani și 46 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunii de tăiere ilegală de arbori.
La percheziții, polițiștii au descoperit și ridicat cantitatea de material lemnos sustrasă, precum și mijloacele utilizate la comiterea faptei.
Totodată, au fost puse în aplicare două mandate de aducere, cei în cauză fiind conduși la sediul poliției pentru audieri.
Cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal, sub aspectul comiterii infracțiunii de furt de arbori, pentru stabilirea întregii activități infracționale.