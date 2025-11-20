Percheziții domiciliare efectuate de polițiști într-un dosar de furt de arbori

Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului au pus în aplicare 2 mandate de percheziție emise de Judecătoria Podu Turcului, în comunele Dealu Morii și Vultureni, la locuințele a doi bărbați de 39 de ani și 46 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunii de tăiere ilegală de arbori.

​La percheziții, polițiștii au descoperit și ridicat cantitatea de material lemnos sustrasă, precum și mijloacele utilizate la comiterea faptei.

​Totodată, au fost puse în aplicare două mandate de aducere, cei în cauză fiind conduși la sediul poliției pentru audieri.

​Cercetările sunt continuate în cadrul dosarului penal, sub aspectul comiterii infracțiunii de furt de arbori, pentru stabilirea întregii activități infracționale.