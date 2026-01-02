Pensiile în 2026: stabilitate pe hârtie, presiune în buzunar

Anul 2026 începe pentru pensionarii din România sub semnul continuității, nu al creșterii. Potrivit cadrului legal adoptat anul trecut, pensiile rămân la același nivel ca în 2025, întrucât valoarea punctului de referință – elementul central în calculul pensiilor – este menținută la 81 de lei.

Decizia nu este una întâmplătoare, ci face parte din primul pachet de măsuri fiscal-bugetare destinat reducerii deficitului bugetar, adoptat prin Legea nr. 141/2025 și publicat în Monitorul Oficial în luna iulie. Într-un context de presiuni asupra finanțelor publice, Guvernul a ales să înghețe temporar anumite cheltuieli rigide, iar pensiile au fost incluse în această categorie.

Un punct de referință „înghețat” doi ani la rând

Valoarea de 81 de lei nu este una nouă. Ea este, de fapt, valoarea stabilită încă de la intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. După ce nu a fost majorată nici în 2025, aceeași valoare se menține și în 2026, ceea ce înseamnă doi ani consecutivi fără ajustări ale pensiilor în raport cu inflația sau cu evoluția salariilor.

Mai mult, Legea 141/2025 amână aplicarea mecanismului automat de majorare a punctului de referință până în 2027, suspendând temporar una dintre promisiunile-cheie ale noii legi a pensiilor.

Ce prevedea legea pensiilor

În forma sa inițială, Legea 360/2023 introducea un mecanism clar de actualizare anuală a valorii punctului de referință. Concret, aceasta ar fi trebuit să crească, în fiecare lună ianuarie, cu:

rata medie anuală a inflației,

plus 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

Indicatorii urmau să fie cei definitivi, comunicați de Institutul Național de Statistică pentru anul anterior. Legea prevedea și situații de protecție: dacă unul dintre indicatori avea valoare negativă, se lua în calcul doar cel pozitiv, iar dacă ambii erau negativi, valoarea punctului de referință rămânea neschimbată.

În practică însă, acest mecanism este pus „în așteptare” până în 2027, din rațiuni bugetare.

Cum se calculează pensia, în continuare

Formula de calcul a pensiei rămâne aceeași. Potrivit Legii 360/2023, pensia se stabilește prin înmulțirea numărului total de puncte realizate de asigurat de-a lungul vieții profesionale cu valoarea punctului de referință, respectiv 81 de lei.

Un detaliu favorabil pensionarilor se păstrează: fracțiunile de leu rezultate din calcul se întregesc la un leu, în favoarea beneficiarului.

Stabilitate bugetară vs. putere de cumpărare

Din perspectivă macroeconomică, menținerea pensiilor la același nivel ajută statul să controleze cheltuielile și să limiteze creșterea deficitului bugetar. Din perspectiva pensionarilor însă, înghețarea valorii punctului de referință înseamnă pierdere de putere de cumpărare, mai ales într-un context în care prețurile la alimente, energie și servicii rămân ridicate.

Astfel, 2026 devine un an de așteptare: fără majorări, fără ajustări, dar cu promisiunea reluării mecanismului de indexare în 2027. Rămâne de văzut dacă această promisiune va fi respectată sau dacă presiunile bugetare vor prelungi și mai mult perioada de stagnare a pensiilor.