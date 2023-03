Pensii speciale vs. pensii de mizerie

Interesele, orgoliile şi prostia guvernează România. Şi o guvernează prost, tot mai prost. O anomalie mare cât casa, cât ţara nu poate fi remediată nici de guvern, nici de politicieni şi, după cum se vede nici de instituţiile europene şi chiar mondiale: pensiile speciale. De mai bine de două mandate prezidenţiale şi parlamentare, nimeni nu se atinge de o prevedere strecurată hoţeşte, pe seară, în diferite acte normative cu rang de lege organică, ascunsă şi în Constituţie. Orice încercare, e adevărat că doar la nivel declarativ până acum, electoral, ocazional, a fost şi este sortită eşecului.

Se face apel la Constituţie, la dreptul câştigat, când, în alte situaţii se trece uşor, uneori prea uşor peste Legea fundamentală. Rezolvarea acestei probleme, care s-a întins ca o pecingine peste sistemul de pensii din România nu poate fi mişcată, discutată, deschis, în societate, în parlament, nici când sunt în joc interesele ţării, ale naţiunii, nici când Uniunea Europeană a atras atenţia, ne-a somat, acum, mai nou, ne ameninţă că riscăm să pierdem miliarde de euro din PNRR, dacă nu punem punct dezmăţului din sistemul de pensii, mai precis al pensiilor acordate magistraţilor, unor funcţii asimilate, unor categorii de militari.

Nici nu mai contează cine şi care partid a instituit, pas cu pas, an cu an, ordonanţă cu ordonanţă acordarea unor asemenea drepturi, care sfidează orice logică şi normă de drept, făcând apel la un argument fals: judecătorii, procurorii etc. nu pot, nu au voie să practice şi alte activităţi economice în timpul mandatului.

Şi? Pentru asta au fost şi sunt plătiţi regeşte în timpul cât îşi îndeplinesc mandatul. De ce trebuie să-i recompensăm de două ori pentru aceeaşi aşa-zisă restricţie? Sigur, în orice ţară, cei care împart dreptatea sunt respectaţi, pe măsura muncii şi importanţei ei, a riscurilor şi efortului, dar nu am auzit ca pensiile acestora să fie de 20-30 de ori mai mari decât ale celor cărora eşti chemat să-i pui în balanţă. Până la urmă şi Constituţia este tot o lege, chiar dacă este denumită şi încărcată cu putere absolută.