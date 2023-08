Pe plantația de afine

Povestea lui Bogdan din Palanca, un investitor cum mulți ar trebui să fie

O plimbare prin județ, înspre zona de munte, ne-a scos în cale priveliști minunate din zona Palanca. Acolo, în satul Cădărești, un sat cu vreo 40-50 de suflete, l-am cunosct pe Bogdan Iacob, un localnic care a făcut câteva investiții impresionante în zonă.

Dacă în trecut această parte a județului era recunoscută pentru creșterea animalelor sau pentru pădurile dese ce ofereau lemn de calitate din belșug, acum lucrurile s-au mai schimbat. Bogdan Iacob a investit în zonă într-o plantație de afine și ne-a invitat să o vedem. Pe coama unui deal, unde am ajuns cu o mașină de teren cam în 15-20 de minute, se întinde plantația, într-un cadru de poveste. De acolo de sus se văd 4 județe: Harghita, Covasna, Neamț și Bacău. Se vede chiar și o parte din Ceahlău. În timp ce culegeam câteva afine de poftă, Bogdan a început să ne spună povestea plantației care a început să prindă contur în urmă cu 3 ani, odată cu startul plantatului, deși demersurile necesare au început în 2015.

„Bunicii mei trâgându-se din satul Cădărești, iar eu pe timpul vacanțelor de vară eram mai tot timpul pe la ei, locul m-a atras și tot timpul am vrut să mă reîntorc în acest loc. Am analizat un pic piața să văd cam ce posibilități ar oferi zona și am avut de ales dintre creșterea animalelor și producerea fructelor de pădure. Și am considerat că producerea fructelor de pădure ar fi o oportunitate mai bună.”

Așa cum am mai spus, zona era recunoscută în trecut pentru creșterea animalelor sau pentru exploatarea fondului forestier, dar între timp lucrurile s-au mai schimbat. Mai mult s-a investit în case de vacanță și agroturism. Cât despre afacerea lui Bogdan, acesta ne-a povestit:

„Am accesat un proiect prin AFIR, prin măsura 4.1a, dezvoltarea exploataților pomicole. Suprafața terenului este de 3,68 hectare iar suprafața plantată este de 2, 98 hectare. Terenul a fost achiziționat. A fost al unor rude care au decedat iar eu l-am achiziționat. Terenul l-am avut înainte de a accesa acest proiect, l-am avut de aproximativ un an înainte. Iar una dintre condițiile din proiect era să dețin un teren. Am cultivat 3 soiuri de afine, timpurii, de sezon și târzii. Este primul an când avem producție iar primele două soiuri au început să se coacă și deja le-am furnizat pe piața locală. Plantația este dotată și cu un sistem de irigare prin picurare care este automatizat și poate fi controlat și de pe telefon. Am o aplicație, un link, unde intru, am acolo toate parcelele. Toată suprafața este digitalizată iar în funcție de necesități pot să execut comenzi pentru a acționa asupra unei parcele.”

Plantația beneficiază și de un gard. Practic sunt 3 rânduri de protecție care înconjoară plantația. Este vorba de un gard de plasă standard pentru animalele mari, încă un rând de plasă pentru animale mici și un gard electric împotriva urșilor. Mai ales că în zonă s-a aciuat un urs tânăr pe care localnicii l-au botezat Gyuri și cu care s-au cam obișnuit.

Producție mare de afine

„Estimările sunt undeva la 40 de ani durată de exploatare a plantației , iar în timp, conform graficilor și preconizărilor, o să producem o cantitate sufficient de mare pentru a putea semna un contract cu un retailer, cu un jucător major pe piață. Într-un an bun estimăm undeva la 10 tone de afine la hectar”, ne-a mai spus Bogdan.

De la…medicină la… agricultură

Bogdan Iacob nu este agricultor de meserie. A terminat Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj Napoca, specializarea radiologie și imagistică medicală, promoția 2009. Iar asta face ca, momentan, să se împartă între cele două domenii de activitate, așa că mai face… naveta. „Pe timpul iernii, de obicei în plantația de affine nu este prea multă activitate, având în vedere precipitațiile mari care se înregistrează în zona noastră, și atunci, de multe ori plec să lucrez în domeniul medical în Marea Britanie. Eu sunt persoană fizică autorizată și pot semna un contract cu spitalele de acolo, pe o lună, pe două, pe șase, practice eu fiind operatorul echipamentelor de radiodiagnostic. Nu sunt nici medic nici asistent, este o specialitate aparte care a prins rădăcini prin anii 60 în țările dezvoltate, iar la noi, încă, din păcate, nu există meseria noastră în nomenclatorul de meserii, dar în vest este o meserie distinctă față de celelalte ramuri ale medicinei.”

Iar investițiile nu se opresc la afine

Cu toate acestea, Bogdan nu se oprește aici și vrea să dezvolte și o fermă de găini bio.

„Pe o suprafață de teren achiziționată chiar lângă casa noastră, am construit o hală de 250 de metri pătrați care îndeplinește toate standardele unei investiții modern și în principiu cu referire la bunăstarea animalelor, unde intenționăm, împreună cu soția, să dezvoltăm o fermă de găini ouătoare in system freerange, sau cum le spunem noi, ouă produse în sistem gospodăresc.Săptămâna viitoare ar trebui să primim un număr de 2000 de găini care vor produce unde va la 40-45 de mii de ouă pe lună. Ca și în cazul afinelor, am dori să facem un contract un cu retailer și aș prefer să fie un retailer local decât unul național. Discutăm de un produs de calitate, nu un produs de cantitate, de linie. Țintim un segment de piață dedicate, nu cum sunt ouăle aduse din import în cantități de sute de mii, noi țintim să oferim un produs natural cât mai aproape de valorile noastre tradiționale, strămoșești.”

Treaba este cât se poate de serioasă iar Bogdan este un tip care știe ce vorbește și știe ce vrea. Mai mult decât atât, este serios și foarte harnic. Așa că nu am putut să nu-l întreb cam c ear urma pe viitor:

„După calculele noastre, plantația de afine și ferma de găini ar trebui să ne ocupe cam tot timpul disponibil al meu și al soției ceea ce înseamnă că, deocamdată nu avem alte planuri de investiții. Să vedem cum evoluează lucrurile cu ce am reușit să dezvoltăm până acum.”

Nu sunt dubii că lucrurile nu vor fi așa cum trebuie. Iar afinele lui Bogdan Iacob sunt foarte bune. Pe gustate. Așa că dacă le veți găsi pe undeva, nu le ratați. Asta dacă nu v-o ia Gyuri înainte…