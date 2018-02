Luni au fost depuse în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) patru oferte pentru procedura de achiziție publică a contractului “Proiectare și execuție varianta de ocolire Bacău”: Asocierea IC ICTAS INSAAT SANAYI VE TICARET A.S – SC TANCRAD SRL Asocierea SC PHOENIX TRANSBAC SRL – SC TELOR INVEST SRL – IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E MANTOVANI SPA – SC DRUMURI SI PODURI GHEORGHENI SRL – SC SEARCH CORPORATION SRL Asocierea SC SPEDITION UMB SRL – SC TEHNOSTRADE SRL Asocierea SC TEHNIC ASIST SRL – INGSTROYENGINEERING EOOD – SC HOMSTRADE SRL – PATSTROY 92 AD – SC PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL Obiectul contractului este proiectarea și execuția lucrărilor de construire a 30,8 km de drum nou la standarde europene, din care 16,269 km la profil de autostradă. Valoarea estimată a contractului este de 773,650,651 RON fără TVA, iar durata acestuia este de minim 96 de luni și include: 6 luni perioada de proiectare, 30 luni perioada de execuție a lucrărilor și minim 60 de luni perioada de garanție (ce poate crește la 84 de luni, în funcție de perioada de garanție ofertantă în cadrul factorilor de evaluare). Centura Bacău reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte pentru zona Moldovei. Prin lansarea acestui obiectiv s-a depăşit valoarea de peste 4 miliarde de euro a proiectelor lansate în SEAP de CNAIR SA în 2017. 104 SHARES Share Tweet

