Patrimoniu Bac – Fest / La mormintele familiei Vasiliu – Bacovia

Omul – memorie Mihai Ceucă: ”Încerc să conving lumea că mormintele acestea trebuie vizitate ca locuri muzeale”

”Vai, și va veni o vreme / Când adormi-vom amândoi, / Și-nstrăinați, prin cimitire / Va plânge toamna pentru noi” (”Să ne iubim” – George Bacovia).

Știi ce membri ai familiei Vasiliu – Bacovia sunt înmormântați în Cimitirul Central din Bacău? Ai vizitat vreodată aceste morminte, pentru a depune o floare, o lumânare la căpătâiul lor, în amintirea poetului? Crezi c-ar merita să faci asta?

Inginerul Mihai Ceucă, un ”om – memorie” al Bacăului, pasionat colecționar și cercetător al istoriei locului, face demersuri pentru a include aceste obiective de patrimoniu cultural într-un circuit muzeal.

Joi, 18 septembrie, în cadrul ediției 2025 a Festivalului Național ”George Bacovia” – Bac – Fest, orgaizat de Biblioteca Județeană ”Costache Sturdza” Bacău, elevi, profesori, scriitori, personalități culturale naționale participante la eveniment au vizitat, într-o dimineață rece, dar însorită, ghidați de cercetătorul Mihai Ceucă, Cimitirul Central din Bacău, unde sunt înmormântați părinții poetului George Bacovia, Zoe și Dimtrie Vasiliu Bacovia, surorile, fiul, alături de alte rude ale familiei. Au fost momente de rememorare, de meditație și de omagiu, participanții acoperind mormintele de flori și lumânări aprinse, subliniind, prin gesturi sau cuvinte, cât de important este să cunoaștem și să protejăm istoria culturală a locului în care trăim.

”Încerc să conving lumea că mormintele acestea și cimitirul per ansamblu trebuie vizitate ca locuri muzeale, deci să lăsăm deoparte, dacă deranjează, văd, atât de mult, partea sacră a fenomenului și să încercăm să le vizităm, totuși, ca omagiu pentru personalități. Îmi doresc în primul rând să reușim să convingem administrația să-și facă datoria legală să preia mormintele de patrimoniu local în administrare, nu este de datoria mea să fac ceea ce fac. Îngrijirea acestor morminte este sarcina primăriei”, a subliniat Mihai Ceucă.

Au urmat acest traseu cultural Bac – Fest, alături de gazda și organizatorul festivalului, scriitorul Adrian Jicu, invitați precum scriitoarea Ioana Pârvulescu, distinsă, anul acesta, cu Premiul pentru Proză al Revistei ”Ateneu”, poetul Ion Mureșan, distins cu Premiul Național ”George Bacovia”, la Bac – Fest 2025, Damian Anfile, teolog, cercetător, pasionat de istorie, Dănuț Voicu, președinte al Asociației ”Cultul Eroilor”, din Bacău, scriitorul Doru Ciucescu, jurnalistul Petru Done, elevi de la Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău ș.a.m.d.

”Fără patrimoniu, fără cunoașterea și protejarea lui, am fi ca un om fără memorie. Caragiale se temea cel mai mult de pierderea memoriei și spera să moară înainte să pățească așa ceva. Un popor, o națiune are nevoie de memoria colectivă care e făcută din aceste mici memorii individuale pentru a-și cunoaște identitatea, până la urmă, care e singurul lucru care te ține ancorat în realitatea prezentă. Și bineînțeles că viitorul depinde de trecut”, a declarat scriitoarea Ioana Pârvulescu, care a depus flori pe mormântul mamei poetului și pe celelalte morminte ale familiei Vasiliu Bacovia.

E un lucru de admirat că #BacFest a inserat în programul ediției de anul acesta, foarte dens în activități culturale semnificative, un moment dedicat patrimoniului cultural băcăuan, patrimoniului Bacovia, o clipă necesară de conștientizare, care să ne inspire acțiuni viitoare, din respect, cel puțin, pentru amintirea poetului născut în Bacău.