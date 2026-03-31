Spectacolul prepascal „Pași înspre lumină”, desfășurat pe 29 martie la Teatrul de Vară „Radu Beligan” din Bacău, a oferit publicului o seară de muzică și reflecție.

Uneori nu ne dăm seama, poate, că zgomotul continuu cotidian este semnul unei lumi dezacordate. Este suficient, totuși, să te oprești pentru o clipă și să asculți vibrația interioară a unui om în echilibru sau armonia unei orchestre, ca să te aliniezi, la rândul tău, cu tine însuți.

Vocea de înger a solistei Mariei Coman, acompaniată, în acord sufletesc, de orchestra Filarmonicii ”Mihail Jora”, sub bagheta maestrului Ovidiu Bălan, ne-a aliniat mintea și sufletul, în zi de duminică, pentru două ore, într-o sală arhiplină cu oameni de toate vârstele, care au trăit la unison intensitatea momentului.

Când scena este lăsată în grija artiștilor, adevărul existențial devine o cale limpede și o alegere ușor de făcut. Nu o poți asculta pe Maria Coman și să te minți pe tine însuți, nu poți să urăști, să fii rău, să pizmuiești. Maria Coman este iubire. Prin vocea sa înălțătoare și curată ca un gând de copil, cuvintele Apostolului Pavel, din ”Imnul iubirii”, ne-au reamintit că ”dragostea este bunătate”, iar soluția pentru orice reînviere, interioară, personală, a unui oraș, a umanității înseși, s-a văzut clar în cuvântul ”împreună”, subliniat de pe scena evenimentului și de către maestrul Ovidiu Bălan.

Pentru că acest eveniment care ne-a pregătit sufletele pentru miracolul reînvierii a fost posibil doar prin colaborare artistică, umană, instituțională, ”Pași înspre lumină” fiind dăruit băcăuanilor, gratuit, de Filarmonica ”Mihail Jora”, Centrul de Cultură ”George Apostu”, sub coordonarea directă a managerilor Mihai Badiu și Ovidiu Ungureanu, cu sprijin oferit de Consiliul Județean Bacău, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Primăria și Consiliul Local Bacău.

Repertoriul serii a îmbinat muzica clasică, cu muzica sacră, bizantină, prin lucrări semnate de Mihail Glinka, Antonin Dvorak, George Enescu, Ciprian Porumbescu (aranjamente de Eugen Dan Drăgoi), Ionel Tudor, Fedor Vrtacnik, Cristian Lolea, Mihai Ghergheleș.

”Divin”, ”Îmi face bine”, ”Oamenii cu suflet întotdeauna sunt mai frumoși”, ”Mulțumesc” au fost câteva dintre reacțiile spontane, șoptite de către spectatorii cuprinși de trăirile extatice pe care spectacolul, construit în pași ascendenți pe treptele sufletului, le-a trezit în fiecare.

Un moment deosebit al serii a fost omagiul aniversar oferit Înalt Preasfințitului Ioachim Băcăoanul, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, născut chiar pe 29 martie. Preotul Ioan Ciobanu și fiul său Ioan Ciobanu au interpretat muzical, acompaniați de orchestra Filarmonicii ”Mihail Jora”, două dintre poemele scrise de înaltul ierarh, care a fost invitat și aplaudat pe scena evenimentului de către toți cei prezenți în sala Teatrului de Vară ”Radu Beligan”.

Concluzia unei seri în care pașii ne-au fost purtați înspre lumină a fost că Bacăul o iubește pe Maria Coman și că sufletul său autentic are nevoie de ea, pentru că glasul său îngeresc, susținut de orchestra Filarmonicii ”Mihail Jora”, a fost, în pragul sărbătorilor pascale, un sunet vindecător, care ne-a adus împreună, în aceeași emoție: iubirea.