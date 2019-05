Party și concerte

Vineri de la ora 20.00, Adrian Sărmășan revine in Bacău, la Villa Borghese, de această dată cu cel de-al șaptelea album de autor „Dimineți în 2”, promițând o seară romantică, de neuitat. Îi va avea ca invitați pe Marcel Bălan și pe Neica Trandafir. De la ora 22.00, concert de Rock cu Trupa Coco la Valhalla. O altă petrecere interesantă va avea loc în Mixology Pub, cu începere de la ora 22.00, „10 MAI bețivi ca alții”, care încurajează consumul moderat de alcool.

Sâmbătă noaptea nu se doarme. Cel puțin asta este deviza celor de la Valhalla care vă invită la o petrecere în pijama, începând cu ora 22.00. De la aceeași oră începe și „Noise and The City” by Mateo, petrecere ce va avea loc în Mixology Pub. Tot sâmbătă, dar la The Stage, de la ora 21.00 va acea loc SubFM Takeover-Shutnizza (RU).

Weekendul se va încheia minunat, cu un concert Mircea Baniciu, duminică de la ora 20.00 în Mauro’s Pub & More.

Și altele…

Sâmbătă de la ora 11.00, la Teatrul de Vară „Radu Beligan” va avea loc spectacolul live „Masha și Ursul- Poveste Misterioasă”. Toate personajele animate prind viață într-un spectacol de teatru pe scenă. Copiii vor avea ocazia să cânte, să danseze și să descopere o poveste amuzantă și misterioasă alături de personajele lor favorite, Masha și Ursul!

Sâmbătă se sărbătorește Ziua Astronomiei. Cu această ocazie, băcăuanii sunt invitați la Observatorul Astronomic „Victor Anestin”, între orele 08.00-16.00 pentru a vizita expozițiile „Universul – De la Pământ la Stele”, „Astronautica mileniului III”, pentru a viziona filme documentare și pentru a discuta cu specialiștii instituției despre planete, stele și galaxii. Vizitarea expozițiilor va fi gratuită.

Duminică de la ora 16.30, în Piața Tricolorului va avea loc un Flashmob Cu Bebei, prin care părinții sunt invitați să danseze cu copiii lor.

Duminică, de la ora 15.00, va avea loc în Parcul Cancicov ediția 2019 a Zilei Tatălui. Printre activităţile propuse se numără: gimnastică şi dans în aer liber pe muzică; concursuri de alergat cu obstacole între echipe de copii cu tăticii lor; face painting; foto booth – poze haioase cu tata; alte activităţi surpriză. Un eveniment dedicat exclusiv tăticilor cu copiii lor.