Din noianul de partide care au apărut după 1990, puține au rezistat până azi. Cele mai multe au dispărut înghițite de formațiuni mai mari, altele din pricina faptului că nu au avut un lider de valoare, pe termen lung. Fie acesta s-a săturat de politică, fie, dimpotrivă, nu s-a săturat și a dorit să fie mereu în fruntea bucatelor, astfel încât s-a mutat de la o masă la alta. Când au venit vremuri mai grele, în loc să-și mobilizeze activiștii, să coaguleze energiile și să meargă mai departe, a ales să abandoneze partidul. Un lider trebuie să vrea, să știe să-și prezinte vrerea, dar și să fie atent la ce se întâmplă în jurul său. Există politicieni care au stofă de lider și pe care îi recunoști imediat. Reușesc să fie și autoritari, și binevoitori în același timp, au măsură, inteligență și sunt bine informați. Rolul li se potrivește ca o mănușă. Culmea e că mulți dintre românii care au înnăscut talentul de a conduce nu vor să facă asta. Locul lăsat liber e ocupat de ambițioșii fără valoare, care, în afară de pofta de a ajunge, nu au nimic. Nici dorința de a munci, nici curajul de a face, nici înțelepciunea de a învăța. Ei, doar ei, știu totul și merită totul. Îngâmfarea și ridicolul merg mână în mână și sunt evidente chiar și pentru oamenii simpli, care în afară de bun-simț nu au alt instrument. Există și politicieni serioși, bine intenționați, cărora, din păcate, le lipsește forța. În lipsa liderului, partide cu o istorie în spate, cum e PNȚ-CD, agonizează. Au dispărut (definitiv sau doar din viața politică) Partidul Republican, Partidul Democrat Agrar, PRM, PNG-CD, PIN, PP-DD, UNPR, PSRo. Ciudat e că și mișcarea ecologistă, care e foarte activă în Occident, „a ieșit din peisaj". Pe de altă parte, partide mici și alianțe de partide au noroc de lideri care le așază la masa negocierilor cu PSD, formațiune votată de jumătate din electorat. Am putea spune, după trei decenii, că două sunt elementele care constituie baza succesului: El Cid și arta de a face alianțe.

