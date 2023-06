Participarea militarilor și aeronavelor Bazei 95 Aeriană la stagiul de instruire aplicativ APROC 23

Un detașament format din 30 de militari și două elicoptere IAR-330 SOCAT, aparținând Bazei 95 Aeriană “Erou căpitan aviator Alexandru Șerbănescu” din Bacău, va lua parte, pentru al doilea an consecutiv, la stagiul de instruire aplicativ “Air Centric Personnel Recovery Operatives Course 2023 – APROC 23”. Această pregătire are loc în perioada 26 iunie – 7 iulie și se desfășoară în Baza Aeriană Albacete din Spania.

Pentru a ajunge la locul de desfășurare a stagiului, elicopterele Bazei 95 Aeriană vor parcurge cea mai lungă dislocare a Forțelor Aeriene Române în zbor. Această călătorie va traversa Europa de la est la vest și de la vest la est, pe o distanță de aproximativ 7000 de kilometri, de la Bacău la Albacete și retur, cu opriri planificate în baze aeriene militare și aeroporturi civile.

În cadrul acestui stagiu de instruire, se vor desfășura diverse misiuni specifice elicopterelor, conform tehnicilor, tacticilor și procedurilor comune. Această experiență va contribui la consolidarea interoperabilității între partenerii NATO într-un mediu multinațional întrunit, având în vedere participarea militarilor români alături de alți specialiști internaționali.