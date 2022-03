INTERVIU cu conf. univ. dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU, prorector și purtător de cuvânt al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău

Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU este prorector cu etica și imaginea Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău și conferențiar universitar la Facultatea de Litere în cadrul Departamentului de Limba și literatura română și științe ale comunicării. Expertiza sa include peste 50 de articole științifice publicate și 4 proiecte coordonate.

Cum ați trecut de la filosofie la comunicare?

În clasa a XII-a, am participat la Olimpiada națională de filosofie pentru care m-am pregătit 2 ani. Am învățat manualul de filosofie înainte de a fi predat la liceu pentru că aveam nevoie de multe lecturi ca să pot scrie interpretări pe teme filosofice. Locul al III-lea la Națională mi-a asigurat intrarea la facultate prima pe listă. Și așa a început povestea. Sunt absolventă a Facultății de Filosofie, licență și doctorat. Ulterior, studiile mele s-au canalizat spre domeniul științelor comunicării. În timp ce filosofia ne oferă răspunsuri la întrebările fundamentale privind existența, comunicarea ne dezvăluie latura pragmatică a realității sociale. Această dublă perspectivă gnoseologică ne plasează ca ființe umane între omul de tip pascalian și „supraomul” lui Nietzsche. Între aceste două extreme, existența este o „posibilitate” dintr-o infinitate, iar dimensiunea comunicațională este una definitorie în asumarea existenței. În absența cuvintelor, ideile, credințele și convingerile noastre nu ar mai avea niciun sens. Îi încurajez pe tineri să participe la cât mai multe concursuri școlare, deoarece au ocazia să descopere pasiunea pentru un anumit domeniu și să facă un prim pas spre cariera pe care și-o doresc.

Ce reprezintă astăzi „comunicarea”?

Comunicarea înseamnă influență socială, adică are un vădit caracter intenționat, vizează întotdeauna atingerea unor obiective bine stabilite. Comunicarea este recunoașterea faptului că avem nevoie de celălalt. Comunicăm ca să împărtășim momente frumoase sau atunci când ne simțim vulnerabili. Prin actul comunicațional ne asumăm că ne raportăm permanent la celălalt, care devine oglinda de care avem nevoie pentru a ne valida sau invalida universul interior. Astăzi, resimțim mult mai acut nevoia de a comunica pentru că, în esență, comunicarea înseamnă comuniune, sentimentul apartenenței care ne dă un imbold în tot ceea ce facem. Dezvoltarea abilităților de comunicare este la fel de importantă ca perfecționarea celor profesionale. Din discuțiile cu reprezentanții angajatorilor, accentul s-a mutat spre „soft skills”. Perfecționarea abilităților de comunicare reprezintă un avantaj în orice profesie, fie că ne testăm persuasiunea, teama de a vorbi în public sau înfruntăm frica de a sta în fața unei camere de filmat. Comunicarea eficientă face diferența în plan personal, profesional și organizațional. Pandemia ne-a arătat cât de multe carențe au organizațiile privind această componentă. Nevoia de a comunica și interacționa a devenit brusc o prioritate pentru noi toți. De aceea, odată cu depășirea acestei situații de criză vom avea de-a face cu o nouă paradigmă comunicațională.

Ce presupune să fii purtător de cuvânt?

În anul 2012, am devenit purtătorul de cuvânt al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău și cumva am trecut de la teorie la practică. Am avut privilegiul să mă alătur unei echipe extraordinare de profesioniști, adevărați mentori care au contribuit la formarea și dezvoltarea mea profesională. A fi purtător de cuvânt presupune să te reinventezi în fiecare zi. Zilnic, descoperi că poți face și mai multe pentru instituția pe care o reprezinți, iar acest fapt îți dezvoltă orizontul cunoașterii. Trebuie să fii un bun organizator, să ai o echipă pe care te poți baza, să fii creativ, să anticipezi ceea ce se poate întâmpla. Este o mare responsabilitate să reprezinți o instituție, ceea ce te obligă să nu dezamăgești. În spatele organizării unui eveniment de câteva ore, sunt luni de muncă ale întregii echipe. Mă bazez mult pe colaborarea cu studenții, care sunt dornici să contribuie la promovarea imaginii Universității, se implică în proiecte, evenimente și activități extra-curriculare. Cred că este important să credem în valori și în oameni. De fapt, fără valori nimic din ceea ce facem nu ar avea sens.

Cum ați prezenta Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău în câteva cifre?

Cei 60 de ani de învățământ superior de stat băcăuan cumulează: 5 facultăți, 15 centre de cercetare, aproximativ 6000 de studenți, 35 de programe de studii universitare de licență, 26 de programe de studii universitare de master, 2 programe de studii universitare de doctorat, Modul psihopedagogic, Programul an pregătitor, Colegiul terțiar, 28 de programe de conversie profesională, peste 120 de colaborări prin Programul ERASMUS+, peste 2000 de burse oferite studenților și peste 300 de colaborări cu mediul socioeconomic și cultural din regiunea N-E.

Ce proiecte își propune Universitatea să implementeze anul acesta?

De curând, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a depus 7 proiecte de dezvoltare instituțională pe domenii care vizează dezvoltarea capacității pentru cercetare, internaționalizarea, îmbunătățirea calității activității didactice, modernizarea bazelor de practică, creșterea echității sociale în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești, corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, consilierea și orientarea în carieră. Proiectele reprezintă o continuare a celor derulate în anii anteriori, fiind o oportunitate pentru studenți care au fost beneficiarii direcți în grupurile-țintă sau au făcut parte din echipele de implementare. În anul 2021, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a câștigat un număr de 35 de proiecte din care 12 de cercetare la nivel național, 2 de cercetare la nivel internațional și 21 de proiecte de dezvoltare. Pentru o parte dintre acestea implementarea va continua și în anul 2022. Din anul 2016, Universitatea a fost premiată, anual, de către Portalul Național Edumanager pentru proiectele implementate.

Ce sfat le-ați da tinerilor pentru a avea o carieră de succes?

În primul rând, să se implice în cât mai multe activități, de la cele didactice la cele extra-curriculare. Am remarcat din colaborările cu mediul preuniversitar că există un apetit pentru tot ce înseamnă activități extra-curriculare. Sfatul meu ar fi să beneficieze de aceste oportunități pentru a-și descoperi pasiunile și a le transforma în vocație. Un stagiu de practică sau internship, o activitate de voluntariat, o experiență ERASMUS în alt centru universitar din Europa, participarea la un workshop, organizarea unui eveniment sunt primii pași în alegerea carierei. De aceea, este foarte important să ne construim un CV încă din liceu, prin activitățile la care participăm. În al doilea rând, consider că este foarte important să găsim acea profesie care ne definește, pentru care suntem dispuși să ne reinventăm, care să ne pună în valoare partea creativă. Jobul ideal reprezintă o combinație între muncă și pasiune: construim în jurul unei pasiuni și eficientizăm activitățile cotidiene prin amprenta pe care vrem să o lăsăm.

Cum ați descrie colaborarea cu studenții?

Parteneriatul cu studenții este o valoare esențială a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. Sloganul nostru este „Universitatea aproape de tine!”, iar parteneriatul cu studenții se concretizează de la deciziile importante până la cele mai mici detalii în organizarea unui eveniment. Avem o Ligă studențească foarte activă, care ne impresionează prin idei, creativitate, dorința de a transforma lumea și de a face mereu ceva nou. Felicit echipa de la Ligă pentru toată munca depusă în organizarea evenimentelor anuale și aici mă refer doar la câteva: Tineriada, Studențiada, Balul Bobocilor, Cursul festiv, Student pentru 3 zile, Academia de Business, Școala de reprezentare, Campanii sociale și de ecologizare. Toate sunt oportunități pentru studenți și elevi de a colabora, de a lucra în echipă, de a descoperi cât de important este voluntariatul, de a-și dezvolta abilitățile personale. Studenții și absolvenții noștri sunt cea mai bună carte de vizită și cel mai eficient instrument de relații publice. Atunci când ajung pe cele mai înalte trepte ale succesului profesional și declară că sunt „produsul” nostru, ne onorează că facem parte din povestea lor.