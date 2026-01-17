Parlamentul României adoptă modificări în Legea învățământului preuniversitar: transport gratuit și vouchere culturale pentru elevi

Parlamentul României a adoptat recent modificările la Legea învățământului preuniversitar, prin care elevii și familiile acestora beneficiază de sprijin concret pentru accesul la educație și cultură.

Principalele măsuri aprobate includ:

🚍 Transport gratuit pentru elevi nu doar pe durata cursurilor, ci și în perioadele de examene — Evaluarea Națională și Bacalaureat — inclusiv pentru cei care învață în altă localitate decât cea de domiciliu. Aceasta asigură acces egal la educație și elimină povara costurilor de deplasare în momentele cruciale ale anului școlar.

🎟️ Vouchere culturale în valoare de 250 lei pentru fiecare elev , care pot fi utilizate pentru muzee, spectacole, evenimente culturale, excursii tematice sau achiziția de carte .

📖 Se menține programul „O carte pentru fiecare elev”, conceput pentru stimularea lecturii și a interesului pentru cunoaștere.

Conform datelor INS pentru anul școlar 2023-2024, aproximativ 2,9 milioane de elevi învață în învățământul preuniversitar din România. Calculat simplu, valoarea voucherelor culturale ar fi de aproximativ 725 milioane lei anual (2,9 milioane × 250 lei), la care se adaugă costurile pentru transportul gratuit, în funcție de numărul real de deplasări.