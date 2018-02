Producătorii de arme americani au probleme. Deși administrația Trump este extrem de prietenoasă cu industria de profil, vânzările de arme au scăzut dramatic. Spre deosebire de perioada în care Obama cerea impunerea de restricții la achiziția de puști și pistoale, iar cumpărătorii dădeau buzna în magazine. «După o epocă de aur de vânzări sub Barack Obama, producătorii de arme din America au probleme. Vânzările s-au diminuat, lăsând companiile cu stocuri prea mari și cu încasări tot mai puține», scrie The Guardian. Una din cele mai importante companii, Remington, a depus cerere de protecție pe Legea falimentului, pentru a se putea restructura, la adăpost de creditorii care au creanțe de 950 de milioane de dolari. În decembrie, American Outdoor Brands, proprietarul firmei Smith&Wesson, a raportat că profiturile sale au scăzut cu 90% față de anul trecut, de la 32 de milioane la doar 3,2 milioane de dolari în vreme ce vânzările au scăzut cu 36%. În octombrie anul trecut, Sturm Ruger, cel mai mare producător de arme de foc din SUA, și-a anunțat veniturile trimestriale scăzând cu 35%. Industria de armament numește această problemă “criza Trump”. Robert Spitzer, profesor la Universitatea de Stat din New York la Cortland și autorul a cinci cărți despre arme consideră că vânzările de puști și pistoale au devenit politizate: au fost achiziționate nu neapărat pentru că era nevoie de ele sau din teamă că noi legi ar putea îngreuna cumpărarea, ci pentru ca proprietarii să facă o declarație politică: îmi iau o armă nouă în ciuda solicitărilor lui Obama de supra-reglementare. Deși SUA este țara cu cea mai mare densitate de arme din lume (88 de arme la 100 de locuitori), numărul celor care dețin arme a tot scăzut din anii ’70. În schimb, 7,7 milioane de americani dețin între opt și 140 de arme. «Creșterea achizițiilor de arme în administrația Obama a fost în mare măsură determinată de vânzările către proprietarii de arme deja existenți», mai scrie The Guardian. La finele acestui an sunt alegeri parțiale pentru Congres și dacă democrații reușesc să speculeze scandalurile în care este prinsă administrația Trump, ar putea reveni spectaculos pe scena politică. O dată cu democrații, ar reveni în atenție și problema reglementării comerțului cu arme de foc. Ceea ce, în loc să fie o veste proastă, este una excelentă pentru industria de profil deoarece ar putea specula din nou teama că Guvernul federal vrea să-i lase pe americani fără arme. Iar această teamă a dus mereu la creșterea vânzărilor. 0 SHARES Share Tweet

