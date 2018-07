Orașul la început de săptămână. Puțin trist și morocănos din pricina norilor adunați grămadă ce dau o atmosferă mai apropiată de „plumbul” lui Bacovia decât de mijlocul verii. Letargia dimineții a fost „deranjată” la un moment dat de zgomot de vuvuzele, fluiere și strigăte.

Motivul? Cei 73 de absolvenții ai Școlii Postliceale Sanitare din cadrul Colegiului „Mihai Eminescu” au defilat cu emoții, strigându-și astfel bucuria încheierii unui nou ciclu din viața lor. Viitorii asistenți medicali au plecat din curtea colegiului, iar parada propriu-zisă s-a desfășurat pe traseul Parcul Trandafirilor-Prefectura Bacău-Primăria Municipiului Bacău-Policlinica Veche-strada Războieni, până la Ateneu.

În fața celor două instituții, absolvenții împreună cu cadrele didactice însoțitoare au susținut o ședință foto la care li s-au alăturat și reprezentanți ai Consiliului Județean și ai Primăriei Bacău, care le-au urat viitoarelor cadre medicale succes pe mai departe. Cursul festiv s-a desfășurat la Ateneu, acolo unde proaspeții absolvenți au depus jurământul de credință pentru meseria pe care și-au ales-o.

Predare de ștafetă

Șefa de promoție, Antonina Marcoș (media 9,88) a predat ștafeta colegei mai mici din anul II, Adina Harabagiu (media 9,89 în anul I și 9,60 în primul semestru al anului II).

„Sunt foarte emoționată. Este un sentiment unic și nu m-am așteptat să am onoarea de a obține acest titlu, dar consider că este răsplata muncii mele depusă în cei trei ani de studiu.

Deși nu mi-am propus să fiu șefă de promoție, întotdeauna mi-am dorit să perseverez pentru a obține rezultate cât mai bune. Niciodată nu am alergat după note, nu am pornit de la ideea că trebuie să fiu prima, ci am învățat din pasiune pentru această meserie. Consider cu tărie că meseria de asistent medical nu se alege, ci ea te alege pe tine.

Dat fiind interesul meu pentru știință dar și dorința de a-i ajuta pe cei din jur, am ales să urmez această școală pentru a mă specializa în domeniu. Îmi doresc să construiesc o carieră în domeniul medical și să profesez în cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău.”

Antonina Marcoș, șefă de promoție