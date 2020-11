Conform ultimelor date ale OMS, (la finele lunii octombrie) „…numărul îmbolnăvirilor de gripă (sezonieră n.n.) a scăzut, la nivel global , fiind cu 98% (mai mic) faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Faptul s-ar putea datora în mare măsură izolării şi măsurilor sporite de protecţie, dar oamenii de ştiinţă spun că ar putea exista şi o altă explicaţie. ….. interferenţa virală scade probabilitatea ca o persoană să fie infectată în acelaşi timp cu două virusuri.” Să înțelegem de aici că virușii sunt în competițe? Primul venit, primul servit? Asta contrazice amenințările acelorași specialiști OMS, după care: „ Al doilea val de coronavirus va exista în România, în mod inevitabil, la iarnă”, ne ameninţa profesorul Alexandru Rafila, în data de 27.05 la Antena 1.

Reprezentantul țării noastre la OMS suţinea că sezonul rece va aduce, probabil, mai multe cazuri de Covid-19 decât în prezent, suprapunându-se cu gripa sezonieră. Statistic, până acum, în ciuda deceselor declarate de Covid ne aflăm în plaja mediei deceselor anuale. La nivel planetar avem în acest moment cca. un million de decese declarate ca fiind de covid (în condițiile unor falsuri in înscrisuri oficiale, atâta vreme cât nu se stabilește dacă infecția covid a avut rol decisiv, major, minor sau neglijabil în cauza unui deces din cele raportate ca fiind datorate covid.) La nivel global, gripa sezonieră provocă anual 650.000 de decese. Conform statisticilor, pneumonia provoacă 4 milioane de decese. Am amintit doar pneumonia întrucât ea e determinată de germeni virali, bacterii sau virusuri .

Dar sunt și alte boli cu transmitere aerogenă. Pentru a fi credibil, OMS, dar și guvernele aservite, ar trebui să prezinte datele comparative, respectiv decesele generate de cancer, boli cardio, etc. per zi, pentru a putea verifica dacă se circumscriu în parametrii anilor trecuți. Pentru că dacă sunt în aceeași parametri procentuali, atunci ar trebui să existe un supliment de un million decese generate exclusiv de COVID. În caz contrar, COVID-19 e doar o tulpină nouă de virus gripal sezonier, față de care nu am dezvoltat încă imunitate și care are același procent de fatalitate ca celelalte gripe sezoniere și se circumscrie acestora. Minciuna prin omisiune e mai periculoasă, întrucât mincinoșii pot jura că spun adevărul.

Sectorul HORECA a fost aproape decapitat. Motivul, transmiterea intracomunitară a virusului. Am avut alegeri locale în ciuda virusului și iată vom avea și alegeri generale. Avem orașe în cod roșu de infectări. Numărul acestor infectări este imens față de luna martie când am fost închiși/izolați în case. Suntem asigurați că alegerile generale ce vor avea loc nu sunt un factor de transmitere a virusului. Pelerinajele la Sf. Paraschieva și Sf. Dumitru au fost considerate altfel. Virusul se transmite funcție de interesul politic al momentului. Indiferent de asigurările politicienilor noștri și a Grupului Dezinformării Naționale, mai mult ca sigur, de Crăciunul acesta, colindătorii trebuie să posede o declarație pe proprie răspundere, să termine ”activitatea specifică” la orele 22 și să aibă un test COVID negativ.

Minciuna instituționalizată

A devenit adevărul zilelor noastre. Autoritățile ne desconsideră atât de tare încât nici nu mai încearcă să explice de ce ieri au spus un anumit lucru și azi spun contrariu. Ministrul Sănătății Nelu Tătaru afirma pe 27 februarie 2020 orele 8.30 la Antena 3: „masca nu o poartă omul sănătos, o poartă omul bolnav pentru a nu disemina boala.” Pe 3 iunie orele 22.15, același personaj declara la DIGI 24 că și oamenii sănătoși trebuie să poarte mască. Inițial OMS susținea că masca nu e recomandată pentru oamenii sănătoși, ba dimpotrivă, ca mai apoi să revină și să spună că trebuie să devină o obligație.

Alexandru Rafila în 16 iunie declara pentru New Money : „Nu putem ca politică de sănătate publică să ne focalizăm să testăm pe toată lumea, pentru că o testăm degeaba. Testăm pe toată lumea timp de o săptămână şi ulterior unii dintre ei o să se îmbolnăvească….. Deci această testare a persoanelor sănătoase nu are niciun fel de rost” Recomandare a OMS (de la sfârșitul lunii august exprimată prin vocea Mariei Van Kerkhove, directoarea departamentului tehnic de combatere a pandemiei de COVID-19) era aceea de a testa cât mai mult. Domnul Rafila a revenit, s-a aliniat poziției oficiale susținând testarea în masă.

Prezent au răspuns reprezentanții noștri la ordinele OMS și în cazul falselor alarme privind pandemia de gripă aviară, ori gripă porcină. Înalții funcționari ai acestei instituții nu au dat niciodată socoteală pentru daunele pricinuite. Să ne amintim expresia: „Ca-n filmele cu proști.” Păsările din gospodării erau ucise de oameni în combinezoane, cu măști pe față. Se spălau cauciucurile mașinilor cu dezinfectant, să nu circule cumva virusul aviar pe drumul național, în timp ce vrăbiile, ciorile, berzele etc., ce zburau peste procedură, se minunau de inteligența umană. Porcii au avut aceeași soartă ca păsările, dar noi tot nu am înțeles că erau doar exerciții, antrenamentul preliminar. Faptul că și celelalte țări se află în situația executării unor ordine, ca și România de altfel, nu e un argument valid, atâta vreme cât cele două pandemii amintite au bântuit și celelalte ,,națiuni de păsări și porci” europeni și nu numai. Toți au acceptat procedura fără nici o verificare.

Minciuna instituționalizată a dezmembrat un stat. Irak-ul. Armele nucleare pretins deținute de statul arab, motivul care au determinat invazia și războiul, nu au existat. Doar promovarea media a pretextului privind existența acestora. Toți au crezut, ori s-au prefăcut și au acționat pentru binele comun. Argumente precum acela că nu poate exista un complot la o astfel de anvergură nu pot fi acceptate, având în vedere antecedentele.

„O mie nouă sute optzeci și patru” e un roman politic creat de George Orwell , tipărit în 1949 . Acest roman scris acum 60 de ani reflectă de o manieră surprinzătoare realitatea pe care o trăim noi astăzi. În Ministerul Adevărului recunoaștem Grupul de Comunicare Strategică, Fratele cel mare e structura de conducere și control, etc. Primul capitol începe cu portretul Fratelui cel Mare care „stă cu ochii pe tine”. Fratele cel Mare te protejează, se interesează mereu (îi pasă) de soarta ta, însă, în același timp, tu nu poți face nimic fără ca el să nu știe: te supraveghează clipă de clipă. În fiecare încăpere – inclusiv în camerele apartamentelor – există câte un tele-ecran, care poate fi dat mai încet, dar niciodată oprit. Nu doar prin mijloace tehnologice însă, ci și în mod direct, prin membrii unor instituții specializate, are loc supravegherea: patrulele de poliție, zburând în elicoptere la mică înălțime „își bagă nasul prin casele oamenilor” și, mult mai de temut, Poliția Gândirii, care sancționează orice abatere de la adevărul oficial. Romanul descrie o societate în care oamenii sunt subjugaţi complet prin metode media şi prin inocularea unor idei eronate în mintea majorităţii. Un mesaj mai actual ca oricând în epoca Fake News, când, în condițiile romanului, dar și cele actuale, durabilitatea sistemului stă tocmai în teroare.

Jr. Adrian M. Ionescu