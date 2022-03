Deunăzi mă întrebam: oare câte spițe are o roată? Poate fi o întrebare retorică, dar numai până când te apuci să numeri. O roată poate avea 12, sau 24 de spițe, poate avea 18, sau 36, de ce nu 28 de spițe? Dacă tot ați început să vă întrebați, de ce nu vă apucați să numărați spițele de la prima roată pe care o aveți la îndemână? N-ar fi cumva mai util și mai sănătos pentru fiecare dintre cei care își pun întrebări? De ce adică să luați de bună una dintre supozițiile mele, sau ale altuia?

Să plecăm de la primul lucru concret pe cate îl cunoaștem: roata se învârte în jurul unui butuc, de fiecare dată altul în funcție de numărul de spițe și de angrenaj.

Doar „ROATA ISTORIEI” se învârte în jurul aceluiași „BUTUC”-INTERESUL PUTERII”, știut fiind faptul că, în toate timpurile și în toate tipurile de guvernământ, „butucul” a fost tot atât de mare pe cât de mare a fost interesul puterii.

Să ne îndepărtăm puțin, că doar de la mare distanță ne putem da seama cât de mare este ,,focul interesului” care a început să „pârjolească” omenire cu un SCOP BINE PLANIFICAT și NEDECLARAT: SUPUNEREA ÎN TOTALITATEA A FIINȚEI UMANE ȘI CONTROLUL ABSOLUT. Ceea ce se neglijează însă, este direcție din care bate „vântul” care întețește „focul”.

…De-a lungul istorie INTERESUL a rămas același – OBȚINEREA și DEȚINEREA PUTERII, doar că armele au evoluat: de la bâtă, lance și scut din lemn, sabie și armură de oțel, apoi pușcă, tancuri; rachete, bombe; s-a ajuns și la viruși, dar nimeni nu și-a imaginat vreodată că o emoție primară, cum este FRICA, poate deveni CEA MAI IEFINĂ, PUTERNICĂ ȘI MAI EFICIENTĂ ARMĂ de distrugere în masă.

În mâna și la îndemâna puterii Frica devine un „virus psihologic”, care trece neobservat de la EPIDEMIE DE FRICĂ, la PANDEMIE DE FRICĂ.

La o primă analiză te întrebi: frica privită ca armă psihologică ar putea fi un „virus” natural, sau unul creat în „laboratoarele puterii” și răspândit prin „toate mijloacele”?

Din punct de vedere psihologic frica este o emoție primară, esențială în supraviețuirea oricărei ființe care trăiește liberă în competiție cu sine și cu natura. Se manifestă la nivel emoțional ca răspuns firesc și sănătos al instinctului de conservare și se declanșează în fașa unui factor care îți pune viața în pericol.

Dar frica produsă în LABORATOARELE PUTERII și apoi răspândită „în eter” devine o emoție negativă care transformă viața fiecărui individ într-o așteptare continuă a unui eveniment nefericit gata să-ți transforme radical viața și doar gândul la o astfel de eventualitate îți declanșează alte emoții negative: agresivitate, nerăbdare, furie, egoism, intoleranță –emoții care îți întunecă judecata și atitudinea firească, demnă și curajoasă în fața pericolului real sau doar INDUS DE INTERTESELE PUTERII.

La originea sa sentimentul de frică a avut un caracter pozitiv, deoarece declanșează instinctul de conservare, dar odată cu evoluția socială FRICA a fost experimentată în „laboratoarele puterii” , devenind, așa cum am menționat mai sus, CEA MAI IEFTINĂ, PUTERNICĂ și EFICIENTĂ ARMĂ. Nu poți să nu te întrebi: cum s-a ajuns la această performanță. Simplu: cu acordul tacit al popoarelor!

S-a experimentat mai întâi frica de necunoscut. Astfel prima frică inoculată omenirii a fost și mai este, din păcate, FRICA DE DUMNEZEU, devenind prima și cea mai puternică „ARMĂ” DE MANIPULARE ÎN MASĂ. Și acest lucru s-a putut întâmpla deoarece nimeni nu și-a pus întrebarea: DE CE SĂ-MI FIE FRICĂ DE TATĂL MEU, CREATOR? Oare nu am fost creat să fiu LIBER și FERICIT?

„Virusul” FRICĂ a fost inoculat în conștiința oamenilor de mințile diabolice ale celor cu VELEITĂȚI DE DUMNEZEI, dornici de a obține PUTEREA ABSOLUTĂ, din toate timpurile și până în zilele noastre. Obiectivul principal este acela de a-ți răpi LIBERTATEA, pentru că un om liber nu poate fi controlat, iar manipularea prin FRICĂ și MINCIUNĂ, devine un instrument contemporan prin care este îngenuncheată omenirea.

Abia s-a spus că a fost indusă „frica de moarte” pentru o „boală?!” Care s-a dovedit a nu fi „o boală chiar așa de mortală…”, apoi au apărut informații false, scenarii apocaliptice cu referire la evenimente care nu corespund realității . Personal am fost mortificată când am recunoscut scene din video-jocuri prezentate ca fiind scene reale din „teatrul de război”, dar când am recunoscut imaginea a două blocuri care au ars în Franța, cu ceva ani în urmă, și prezentate pe o aplicație ( nu-i dau numele) ca fiind locuințe distruse de către una dintre părțile beligerante, m-am întrebat: cui folosește MINCIUNA?

Nu mi-a fost greu să înțeleg și să-mi răspund: SERVEȘTE LEGITIMĂRII UNOR ACTE CRIMINALE. Se implementează și se induce FRICA de război, de boală, de foamete, dar, oameni buni, FRICA și GRIJA că de la o zi la alta VĂ PIERDEȚI LIBETRTATEA, cum de nu declanșează în dumneavoastră o ATITUDINE DEMNĂ și FERMĂ?

Să căutăm în sinele fiecăruia PROPRIA NOASTRĂ LIBERTATE ANCESTRALĂ !

În opinia mea, FĂRĂ LIBERTATE INDIVIDUALĂ , NU POATE EXISTA LIBERTATE COLECTIVĂ!

SĂ FIE PACE!

Doinița Ioneț