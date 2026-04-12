Ouăle încondeiate – comoara pascală a Moldovei

Moldovenii au știut dintotdeauna să-și respecte trecutul și tradițiile moștenite de la înaintași, chiar și în vremurile în care istoria a trecut, uneori aspru, peste aceste locuri. În satele de la poalele munților sau în cele așezate pe colinele liniștite ale Moldovei, obiceiurile vechi continuă să fie păstrate cu grijă, ca niște mărturii vii ale identității și credinței românești. Unul dintre cele mai frumoase și mai expresive dintre acestea este încondeierea ouălor de Paște, un meșteșug care îmbină arta populară cu simbolismul religios și cu memoria colectivă a comunității.

Împodobirea ouălor este o tradiție foarte veche, cu rădăcini care coboară până în vremuri precreștine. În multe culturi ale lumii, oul a fost considerat un simbol al vieții, al echilibrului cosmic și al renașterii naturii. Se spune că încă în China, cu două milenii înainte de Hristos, oamenii își ofereau ouă decorate ca semn al reînnoirii și al speranței. Mai târziu, obiceiul s-a răspândit în Europa Centrală și de Est, unde a căpătat forme variate și semnificații noi.

În spațiul românesc, tradiția a fost integrată profund în sărbătoarea Paștelui. Potrivit unei legende răspândite în multe sate, Maica Domnului ar fi venit la locul răstignirii lui Iisus Hristos cu un coș de ouă. Așezate sub cruce, acestea s-ar fi înroșit cu picăturile de sânge care se scurgeau din rănile Mântuitorului. Atunci, Hristos ar fi spus celor aflați în preajmă că oamenii trebuie să vopsească ouă roșii și împestrițate pentru a păstra vie amintirea jertfei sale. Astfel, culoarea roșie a devenit simbolul central al ouălor pascale, reprezentând atât focul purificator, cât și sângele vărsat pentru mântuirea lumii.

În satele Moldovei, meșteșugul încondeierii se transmite din generație în generație. Femeile care păstrează această artă își confecționează adesea singure instrumentele, așa cum făceau și părinții sau bunicii lor. Chișița, instrumentul folosit pentru desenarea motivelor, este realizată dintr-un bețișor de lemn la capătul căruia se fixează o mică pâlnie metalică foarte fină. Prin ea se scurge ceara fierbinte de albine, cu ajutorul căreia se trasează linii și puncte delicate pe suprafața oului.

Modelele sunt, de cele mai multe ori, păstrate în memorie, după un tipic învățat de la bătrânii satului. Uneori, însă, vechile meștere își făceau și schițe pe hârtie, pe care le păstrau cu grijă în lada de zestre sau printre lucrurile de preț ale casei. Astfel de foi îngălbenite de timp sunt astăzi adevărate documente ale artei populare, dovezi ale continuității unei tradiții care a supraviețuit generațiilor.

Culorile folosite la încondeiere nu sunt alese întâmplător, fiecare având o semnificație simbolică. Albul sugerează puritatea și lumina, roșul reprezintă viața și sacrificiul, albastrul amintește de cer și de apă, galbenul evocă soarele și aurul, iar negrul este asociat fertilității și rodniciei pământului. Liniile, spiralele și motivele geometrice care împodobesc ouăle sugerează ideea de eternitate și de continuitate a vieții.

În trecut, culorile erau obținute exclusiv din plante, după rețete păstrate cu sfințenie. Din coji de ceapă sau din scoarță de lemn se obținea galbenul, din flori de viorele – albastrul, iar din frunze de nuc – verdele. Pentru roșu se foloseau coji și flori de măr dulce, flori de sovârf sau coajă de măceșe, în timp ce negrul era obținut din coaja verde a nucilor. Din aceste ingrediente simple rezultau nuanțe bogate și naturale, care dădeau ouălor un farmec aparte.

Motivul decorativ diferă de la o localitate la alta, ceea ce face ca fiecare zonă să aibă propriul stil. Printre cele mai simple modele se numără „Floarea Paștelui”, „Creasta cocoșului” sau „Oala legată”. Altele sunt mai complexe și mai simbolice, precum „Crucea Paștelui”, „Spicul de grâu”, „Albina” ori „Calea rătăcită”. Motivele pot fi religioase, florale, fitomorfe sau geometrice, fiecare purtând un mesaj legat de credință, natură sau viața comunității.

Tehnica încondeierii este ingenioasă, deși pare simplă la prima vedere. După ce ouăle sunt spălate și degresate, ele sunt fierte și lăsate să se usuce. Apoi, cu ajutorul chișiței înmuiate în ceară fierbinte, se trasează pe coajă motivele dorite. Oul este introdus ulterior în vopsea, iar zonele acoperite de ceară rămân necolorate. La final, ceara este îndepărtată prin apropierea de o sursă de căldură, iar desenul apare limpede, contrastând cu fondul colorat.

În trecut, ouăle încondeiate nu erau vândute, ci păstrate în familie sau oferite în dar celor apropiați. După ce erau sfințite la biserică, ele deveneau simboluri ale bucuriei pascale și ale legăturilor dintre oameni. În Bucovina, ouăle vopsite în roșu închis erau numite „bucuria copiilor”, în timp ce cele colorate în nuanțe de albastru sau roșu deschis purtau numele de „dragostea fetelor”.

În dimineața primei zile de Paște, în multe gospodării se păstrează și astăzi obiceiul de a pune un ou roșu și un bănuț de argint în apa cu care membrii familiei se spală pe față. Se spune că astfel oamenii vor fi rumeni în obraji ca oul și curați ca argintul. În credința populară, oul roșu are puteri miraculoase: aduce sănătate, alungă răul și ocrotește gospodăria.

Tot după reguli vechi se face și ciocnitul ouălor. Cel mai în vârstă sau capul familiei începe ritualul, lovind oul partenerului și rostind salutul pascal: „Hristos a înviat!”. Răspunsul, „Adevărat a înviat!”, confirmă credința comună și bucuria sărbătorii. Se spune că cei care ciocnesc ouă astfel se vor întâlni și în lumea de dincolo.

Încondeierea ouălor nu este doar un meșteșug decorativ, ci o formă de memorie culturală. Prin aceste modele delicate, moldovenii păstrează vie o tradiție care vorbește despre credință, despre natură și despre legătura profundă dintre trecut și prezent. În fiecare primăvară, când ouăle roșii apar pe mesele de Paște, ele amintesc că identitatea unui popor trăiește în obiceiurile pe care le duce mai departe.