Ore de foc pentru pompierii băcăuani

O noapte și o dimineață încărcate pentru echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, care au fost chemate să gestioneze trei situații de urgență în comunele și municipiile județului.

Casă și două anexe mistuite de flăcări în comuna Mărgineni

În cursul nopții, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Mărgineni, satul Podiș, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință.

La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Incendiul a distrus în totalitate o casă și două anexe gospodărești (magazii), pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați.

Cauza probabilă a fost focul deschis în spații deschise, lăsat nesupravegheat.

Două victime în urma unui accident rutier în Onești

Dimineața a adus un nou apel de urgență: un accident rutier produs între două autoturisme pe Bulevardul Mărășești din municipiul Onești.

La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Onești cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD și o ambulanță din cadrul SAJ Bacău.

În urma impactului au rezultat două victime conștiente și cooperante, transportate ulterior la spital de echipajele SMURD și SAJ.

Pompierii au asigurat măsurile necesare de prevenire și stingere a incendiilor la locul accidentului.

Incendiu la un apartament din municipiul Bacău

În jurul orei 11:10, pompierii militari au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament de pe strada N. Bălcescu din municipiul Bacău.

La intervenție au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, o autoplatformă și o ambulanță SMURD. Echipajele au constatat că incendiul se manifesta la o saltea din interiorul locuinței. Incendiul a fost lichidat, au ars materiale textile și mobilier dintr-un dormitor. Nu au fost victime. Cauza probabilă: scurtcircuit electric.