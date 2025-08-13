ORDIN NOU PRIVIND REORGANIZAREA ȘCOLILOR ȘI FORMAREA CLASELOR ÎN 2025-2026

Ministerul Educației impune reguli noi pentru reorganizarea școlilor și formarea claselor în anul școlar 2025-2026. Ordinul publicat pe 8 august prevede comasări rapide, efective minime mai mari și un calendar accelerat al schimbărilor.

Ministerul Educației a publicat în Monitorul Oficial, pe 8 august 2025, Ordinul nr. 5197/06.08.2025, care aprobă procedura de reorganizare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și de constituire a formațiunilor de studiu pentru anul școlar 2025-2026.

Măsurile intră în vigoare cu o lună înaintea începerii cursurilor și sunt adoptate în contextul aplicării Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.

1. Reorganizarea școlilor cu personalitate juridică insuficient justificată

Inspectoratele școlare, împreună cu primăriile, vor identifica unitățile care nu mai îndeplinesc criteriile legale pentru a funcționa independent. Acestea vor fi comasate, absorbite sau fuzionate cu alte instituții.

Procesul se bazează pe analiza planului de școlarizare din ultimii patru ani și pe strategia locală de dezvoltare a învățământului.

Școlile reorganizate vor fi incluse rapid în rețeaua școlară modificată, fără a aștepta începutul anului școlar.

Documentația de reorganizare trebuie transmisă către ARACIP și Ministerul Educației pentru aprobare.

2. Transferul profesorilor și personalului auxiliar

Cadrele didactice și personalul administrativ vor fi transferați către școlile absorbante sau nou-înființate, cu păstrarea drepturilor salariale și a obligațiilor.

Inspectoratele vor aviza statele de personal și vor asigura încheierea contractelor individuale de muncă la noile unități.

Mobilitatea se va desfășura conform unei metodologii adaptate pentru anul școlar 2025-2026.

3. Transferul elevilor și continuitatea studiilor

Elevii vor fi mutați automat la unitatea absorbantă, împreună cu arhiva și bunurile aferente.

Liceele pedagogice își vor păstra clasele de aplicație, iar liceele agricole vor rămâne, de regulă, cu personalitate juridică.

4. Formarea claselor și grupelor

În fiecare școală cu personalitate juridică, se vor reanaliza formațiunile de studiu pe nivel, filieră, profil și limbă de predare.

Clasele de început de ciclu (antepreșcolar, preșcolar, pregătitoare, a V-a, a IX-a) trebuie să respecte noile valori minime de elevi, mai ridicate decât în anii anteriori.

Excepțional, se poate aproba o singură clasă sub efectivul minim, pe filieră și nivel, în fiecare unitate, cu avizul inspectoratului școlar.

5. Impact asupra normării profesorilor

Dimensiunea claselor poate influența normele didactice și repartizarea orelor, ceea ce ar putea duce la ajustarea catedrelor.

6. Calendar accelerat al reorganizării

Toate etapele se vor desfășura în luna august 2025, în afara calendarului obișnuit, pentru a permite finalizarea modificărilor înainte de prima zi de școală.

Inspectoratele vor monitoriza procesul, iar ARACIP va analiza conformitatea măsurilor.

7. Abrogarea normelor vechi

Începând cu 1 septembrie 2025, se abrogă regulamentele care permiteau depășirea efectivelor maxime prevăzute pentru clase și grupe.

Noul ordin înlocuiește procedurile anterioare, impunând reguli stricte privind numărul de elevi și modul de organizare a unităților școlare.