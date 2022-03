În parteneriat cu Asociația Cluster Regional Inovativ EURONEST IT&C HUB, Consiliul Județean Bacău a organizat sesiunea de informare „Oportunități de finanțare pentru industria IT”. Este esențial ca digitalizarea serviciilor oferite de instituțiile publice să fie făcută în acord cu exigențele companiilor. În tandem cu autoritățile, prin progresul economiei locale, se dezvoltă antreprenoriatul băcăuan.

Astfel, Consiliul Județean susține și încurajează antreprenorii prin promovarea surselor de finanțare europene- principala sursă pentru dezvoltarea județului Bacău- fiind conștient de faptul că nu poate exista dezvoltarea județului fără dezvoltarea mediului privat.

În cadrul evenimentului, dna. Alina Popa, vicepreședinte EURONEST IT&C Hub și dna. Mihaela Orășanu, expert financiar ADI EURONEST au prezentat liniile de finanțare și oportunitățile de colaborare disponibile în anul 2022 și au adus clarificări asupra aspectelor tehnico-financiare aferente aplicațiilor.

Potrivit Asociației Patronale a Industriei de Software și Servicii, piața IT din România a ajuns la 4,5 miliarde de euro anul trecut și se estimează că va ajunge la 7 miliarde de euro în 2025. Această creștere accelerată a sectorului IT a fost stimulată nu doar de facilitățile fiscale dar și de accesul facil la finanțarea nerambursabilă. De asemenea, consensul general, al celor prezenți la eveniment, este că se pot aduce optimizări în toate companiile și instituțiile, indiferent de profilul de activitate- sănătate, educație, comerț, industrie- cu ajutorul tehnologiilor IT.

„Le mulțumesc reprezentanților EURONEST pentru implicare! Vom continua acțiunile de informare și susținere a mediului antreprenorial, prin organizarea periodică a unor întâlniri, în cadrul cărora vom evidenția programele de finanțare disponibile și vom puncta aspecte care să faciliteze întocmirea documentațiilor necesare pentru accesarea oportunităților de dezvoltare”, a declarat președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea.