V-am spus că vă iubim și nu cred că e nevoie să o spunem mereu, voi simțiți asta.

V-am spus să fiți încrezători și să visați frumos.

V-am cerut să aveți răbdare cu noi, promițându-vă că vom face tot ceea ce este omenește posibil ca #Open Air Blues in the garden festival să devină realitate.

Așadar, pe 28 și 29 august, te așteptăm La Dărmănești, în județul Bacău, să fii parte a evenimentului La Porțile Nemirei- tradiții, obiceiuri și cultură – un eveniment unic, care înseamnă:

#Open Air Blues in the garden festival,

#Expo – La Porțile Nemirei – literatură, sunet și culoare,

#La Portile Nemirei – traditii si obiceiuri

Fă concediul în țara ta și vino să cunoști frumusețile acestei zone.

Noi vom fi în același loc unde suntem de secole: La Porțile Nemirei!

We told you already that we love you and I think is not needed to say it again, I am sure you feel this! We told you to be bold and have beautiful dreams.

We asked you to be patient with us, promising you that we will do all is possible that #OpenAirBluesInTheGardenFestival will become reality.

That being said, 28th and 29th of August, we look for you in Darmanesti, Bacau county, to take part and be part of the event At Nemira’s Gates– traditions, local customs and culture – an unique event consisting of :

#Open Air Blues in the garden festival,

#Expo – At Nemira’s Gates – literature, sound and color,

# At Nemira’s Gates – traditions and local customs.

Have your holidays in Romania and come to meet the beauty of our surroundings.

We will be here where we always were –At Nemira’s Gates!

Biletele sunt disponibile în reteaua IaBilet si în format electronic pe www.iabilet.ro, in magazinele Flanco, Diverta, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX, Uman si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal,carduri de tichete culturale Sodexo, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde în tara.

Abonamentele deja achiziționate pentru datele inițiale, sunt evident, valabile pentru noile date.

Copiii cu vârsta sub 14 ani vor intra gratuit, dar numai însoțiți de către un adult posesor de abonament. Dovada se face pe baza certificatului de naștere.

Concertele vor respecta toate normele de siguranță sanitară impuse de către autorități pentru perioada respectivă. Numărul participanților la fiecare concert nu va depăși limita impusă de autorități pentru această perioadă. Acest număr va fi anunțat în timp util.