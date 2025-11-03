Oneștiul va avea propriul heliport pentru intervenții medicale de urgență

Începând din primăvara anului viitor, municipiul Onești va beneficia de un heliport destinat intervențiilor medicale de urgență, amplasat în vecinătatea Spitalului Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca”.

Laurențiu Neghină, purtătorul de cuvânt al municipalității oneșten, a anunțat că lucrările sunt deja în desfășurare și că obiectivul reprezintă „o investiție esențială pentru salvarea de vieți omenești”.

„Orice secundă câștigată poate face diferența dintre viață și moarte. Cu voia lui Dumnezeu, Oneștiul va avea propriul heliport, un pas important pentru siguranța și sănătatea cetățenilor”, a transmis acesta.

Proiectul este finanțat din fonduri alocate de la bugetul de stat, printr-un amendament al grupului parlamentar PSD Bacău, iar diferența de costuri este acoperită de Consiliul Județean Bacău, la inițiativa fostului președinte Valentin Ivancea (PSD).

Neghină a transmis mulțumiri tuturor celor implicați în realizarea investiției și a adăugat: „Respect și considerație pentru toți cei care au făcut posibil acest proiect! Domnul să ne aibă în pază!”

Heliportul de la Onești va permite intervenții rapide ale elicopterelor SMURD, contribuind la scurtarea timpilor de reacție în cazurile medicale critice din zona de est a județului Bacău.