Luni, 8 ianuarie, în jurul orei 13.00 a avut loc o avarie la conducta de aducțiune care aparține Companiei Regionale de Apă Bacău, în zona localității Tuta, astfel încât s-a întrerupt furnizarea apei potabile în orașul Onești. Societatea RAJA SA Onești susține că a prevăzut acest gen de situatie, având plin rezervorul de la Ciucur. Astfel, compania de apă va realimenta orașul Onești cu apă potabilă din rezervor, în această seară, între orele 18.00- 20.00 și mâine dimineață între orele 06.00- 08.00. Conform unui comunicat publicat pe pagina instituției reprezentanții companiei își cer scuze oneștenilor pentru avaria ce s-a produs. „Ne cerem scuze față de oneșteni, cărora le dăm asigurări că, de îndată ce echipele CRAB vor remedia avaria, lucratorii RAJA vor efectua manevrele de vane necesare pentru reluarea furnizării apei potabile în oraș”- au transmis reprezentanții RAJA, într-un comunicat. 6 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.