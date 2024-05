Onești: Reuniunile Culturale ,,Alecsandriada”, Ediția a VIII-a

În municipiul Onești, are loc, în perioada 16 – 18 mai, tradiționala manifestare Reuniunile Culturale ,,Alecsandriada”, aflată la cea de-a VIII-a ediție.

Evenimentul se desfășoară sub genericul „Memoria locurilor – Oneşti, Borzeşti, Bogdana” și este asociat cu celebrarea a 520 de ani de la înveşnicirea lui Ştefan cel Mare (1504). Participă cercetători, publicişti, scriitori, critici şi istorici literari, profesori din învăţământul universitar şi preuniversitar, muzeografi, elevi, studenţi, masteranzi, doctoranzi.

Programul complet al evenimentului:

Joi, 16 mai, ora 15.00

Aula „Gheorghe Izbăşescu” a Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti” Onești: Deschiderea Reuniunilor Culturale „Alecsandriada” – Ionuţ Tenie, directorul Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti” Onești; Colocviu: Altădată (, ca) şi astăzi /„Autrefois et aujourdʼhui” (Maria Bogdan, 1929); ,,In memoriam Nicolae Manolescu, Alex Ştefănescu”.

Vineri, 17 mai, ora 10.00

Borzeşti: Vizitarea bisericii ştefaniene, a „stejarului din Borzeşti” şi a Muzeului; Reculegere şi depunerea unei coroane la mormântul fiicei lui Vasile Alecsandri (1818 – 1890), Maria Bogdan (1857 – 1937); Mănăstirea Bogdana: Vizitarea celui mai important aşezământ monahal din judeţul Bacău, inclusiv a fondurilor de carte veche şi icoane (1642 – 1830).

Ora 15.00 – Sala multifuncţională a Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti” Onești: Moment poetic şi muzical; Lansări de carte şi reviste: Cartea Reuniunilor Culturale „Alecsandriada”: „Activitatea lui Vasile Alecsandri pe tărâmul literaturii române” (teza de doctorat elaborată de Petre Dulfu, Cluj, 1881, cu traducere din limba maghiară de Ana-Maria Brezovszki, 2006, Editura ,,Vasile Alecsandri” Bacău şi Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, 2024), în prezentarea lui Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare; Prezentarea medaliei „Maria Bogdan”; Festivitatea de premiere – Reuniunile Culturale „Alecsandriada”, ediţia a VIII-a.

Sâmbătă, 18 mai, ora 10.00

Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” Oneşti: ,,In honorem C. Th. Ciobanu” (inaugurarea Sălii „Profesor C. Th. Ciobanu”); „Poveştile Elenei” – film de Cecilia Moldovan, despre Vasile Alecsandri şi Elena Negri; Colocviu de impresii, la care participă Acad. Mihai Cimpoi şi Doina Dabija (Chişinău), Cristinel-Liviu Bogdan (Feteşti, jud. Ialomiţa, descendent al fam. Alecsandri – Bogdan); Expoziţii de medalii „Vasile Alecsandri”, din colecţia Vilică Munteanu, şi de carte, din colecţiile Bibliotecii Municipale „Radu Rosetti” Onești

Organizatori: Societatea Cultural-Ştiinţifică „Vasile Alecsandri” Bacău și Uniunea Scriitorilor din România, filiala Bacău

Parteneri: Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir” Oneşti, Fundaţia Naţională „G. Călinescu” Oneşti

Colaboratori: Facultatea de Litere a Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, Muzeul de Istorie Oneşti, Protopopiatul Oneşti, Inspectoratul Şcolar al judeţului Bacău, Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” Bacău, Asociaţia „Caşin – tezaur de frumuseţe”, subfiliala Oneşti a Asociaţiei Naţionale Cultul eroilor „Regina Maria”, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Bacău, Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, filiala Bacău, Despărţământul Astra „Vasile Alecsandri” Bacău

Parteneri media: „Ateneu”, „Plumb”, „13 Plus”, Radio-România Actualităţi, Acum TV Oneşti; Sponsori: Dedeman, Evergent Investments;

Comitetul de organizare: Ionuţ Tenie, Ioan Dănilă, Dumitru Brăneanu

Romulus-Dan BUSNEA