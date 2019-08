Primăria comunei Oituz, Garnizoana Bacău și Filiala Bacău a Asociației Cultul Eroilor au organizat joi, 15 august, ca în fiecare an, manifestări de comemorare a eroilor care și-au dat viața pentru eliberarea și propășirea neamului românesc în Primul Război Mondial. Manifestările au avut loc în cimitirele eroilor de la Oituz și Poiana Sărată, dar și la Biserica Eroilor Neamului din Poiana Sărată unde se află mormântul locotenentului erou Nicolae Macarie.

La manifestări au fost prezenți, alături de săteni și de primarul Gheorghe Bodea, un pluton de militari din Garnizoana Bacău și jandarmi, Garda de onoare a Drapelului de luptă al Garnizoanei Bacău și Muzica militară. Alături de militari a fost și o grupă de 12 elevi și eleve din Oituz și de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Bacău echipați în uniforme după modelul celor folosite în Primul Război Mondial. Elevii au fost echipați și organizați de Asociația Tradiții Militare Românești, din Bacău, condusă de col. (r) Stelian Cojocaru, și de profesoara Mariana Iancu, de la colegiul băcăuan.

Despre importanța și semnificația acestor manifestări, organizate la Oituz și poiana Sărată în fiecare an la Prăznuirea Adormirii Maicii Domnului, a vorbit președintele Filialei Cultul Eroilor și a Filialei Bacău a Asociației Veteranilor de Război, col. (r) Paul-Valerian Timofte. La Biserica Eroilor Neamului a vorbit și profesorul Gheorghe Țuțuianu.

Manifestările au început la Cimitirul Eroilor din Oituz și au continuat la Poiana Sărată, la Cimitirul Eroilor și la mormântul locotenentului erou Nicolae Macarie. Muzica Militară a intonat la cele două cimitire imnul de stat al României, dar la Cimitirul din Poiana Sărată și imnurile Austriei, Germaniei, Rusiei și Ungariei, pentru că acolo sunt înmormântați și soldați din aceste țări. Un mic ceremonial a avut loc și la Biserica Eroilor Neamului, la mormântul locotenentului Nicolae Macarie, de unde apoi participanții, în frunte cu primarul comunei, cu preoții și cu președintele Filialei Cultul Eroilor, au pornit în marș, cu steaguri și însemne bisericești, către Cimitirul Eroilor din sat.

La fiecare locație, onorul militar a fost dat primarului Gheorghe Bodea și reprezentantului Garnizoanei Bacău, col. Bogdan Mihăilă. Preoții bisericilor ortodoxe din cele două sate au oficiat slujbe de pomenire a eroilor, iar copii și elevi ai școlilor din comună, îmbrăcați în frumoase costume populare specifice zonei Oituz, au purtat steaguri tricolore.

La final au fost depuse coroane de flori din partea Primăriei și Consiliului Local Oituz, a Garnizoanei Bacău, a Consiliului Județean și Instituției Prefectului, a Asociației Cultul Eroilor și filialei sale din Măgirești, a școlilor din Comună, a Parohiei Ortodoxe Oituz și a Comunității Catolice din comună și a Asociației „Sf. Ilie”, din Poiana Sărată.

„Venim an de an la Oituz și la Poiana Sărată pentru a comemora eroii. Sunt eroii care au căzut în lupte chiar pe aceste meleaguri. În fiecare an Garnizoana Bacău pune la dispoziție, la astfel de manifestări de comemorare, Drapelul de Luptă, Garda de Onoare și Muzica Militară și plutoane de militari pentru ceremonialurile militar-religioase. În fiecare an, pe 15 august, pentru Oituz, pentru România și pentru Europa la Oituz au loc cele mai frumoase manifestări care arată cine am fost noi, românii, acum peste o sută de ani. Pentru noi, Centenarul Marii Uniri continuă și an acest an, dar sărbătorim, la centenar, și alte evenimente militare care au avut loc cu participare românească.”

Col. (r) Paul-Valerian Timofte