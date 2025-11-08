Omagiu adus maiorului Constantin Ene, eroul care dă numele pompierilor băcăuani

La împlinirea a 148 de ani de la moartea maiorului Constantin Ene, pompierii băcăuani au adus un omagiu celui care dă numele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Maior CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău, prin depunerea unei coroane de flori la mormântul său din Cimitirul Central din Bacău.

Maiorul Constantin Ene, erou al Războiului de Independență (1877–1878), și-a jertfit viața pentru libertatea și demnitatea națională, devenind un simbol al curajului, devotamentului și spiritului de sacrificiu. Numele său, purtat astăzi de pompierii băcăuani, reprezintă o moștenire de onoare și inspirație pentru generațiile prezente și viitoare.

Ceremonia comemorativă s-a desfășurat într-un cadru solemn, în prezența reprezentanților Asociației Naționale „Cultul Eroilor – Regina Maria”, filiala Bacău, care, alături de cadrele ISU, au adus un omagiu celui ce a slujit patria până la sacrificiul suprem.

Cu acest prilej, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău a primit din partea Cultului Eroilor Bacău documentul oficial de deces al maiorului Constantin Ene, un gest de profund respect și recunoștință, prin care este completată memoria celui care a devenit parte din identitatea și tradiția instituției.

Cinstim trecutul, onorăm eroii și purtăm cu mândrie un nume născut din jertfă!