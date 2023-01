Olimpiada de Bucătari și Ospătari

În data de 26 ianuarie 2023, la Slănic Moldova va avea loc Olimpiada WorldSkills de Bucătari și Ospătari, bazată exclusiv pe probe practice de concurs și cu juriu internațional. Olimpiada este adresată elevilor de liceu și școală profesională.

Prima ediție a Olimpiadei este găzduită de Complexul Panoramic din Slănic Moldova, județul Bacău. Olimpiada se adresează elevilor de liceu și școală profesională care se pregătesc pentru o carieră în domeniul gastronomiei și, urmând modelul internațional WorldSkills, se bazează exclusiv pe probe practice de concurs.

Cinci experți din Belgia fac parte din juriul competiției, alături de profesori de specialitate din cele două licee. Olimpiada este organizată de Colegiul N. V. Karpen din Bacău și Liceul Tehnologic „Meserii și Servicii” Buzău, cu sprijinul Fundației WorldSkills România.

Profesorii celor doua licee au învățat modelul competițional WorldSkills în urma a două stagii de formare în Franța, în cadrul proiectului Erasmus Plus Exchange of Good Practices in the Implementation of VET Competitions.