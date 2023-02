Ofertă unică la Hotelul PERLA din Slănic Moldova

De luni, 27 februarie, turiștii, fie băcăuani, români sau străini, au cea mai bună ofertă din stațiunea Slănic Moldova la Hotelul PERLA. Un pachet de servicii foarte divers, la îndemână permanent, pentru toate vârstele și gusturile, este la dispoziția celor ce caută odihnă, relaxare activă sau tratament. De la cazare comodă și călduroasă, mese gustoase și sănătoase servite în regim de bufet de trei ori pe zi, răsfăț la piscină, bazin salin sau saună, tratamente pentru cele mai complexe afecțiuni sau întreținere, la spațiu pentru jocuri – toate sunt parte din cel mai primitor hotel din stațiune. În minunatul cadru natural al Slănicului, unde și aerul este cu ozon certificat european, la doi pași de izvoarele vindecătoare, pârtia de schi și traseele Rezervației Nemira, Hotel PERLA este destinația cea mai potrivită.

”Poftă bună!” pe gustate, la discreție, pentru toate gusturile!

Din 27 februarie, Hotel PERLA vine cu varianta ideală de vacanță cu pensiunea completă. Pe lângă confortul camerelor, turiștii se bucură de o variantă îmbunătățită a bufetului suedez, deosebită prin calitatea ingredientelor, preparării și servirii, adaptată fiecărui gust și nevoi. ”Chef choice” este un concept franțuzesc adoptat în premieră de Hotelul Perla și oferă o diversitate culinară ce se adaptează mereu gusturilor și plăcerilor clienților, fie că e vorba despre mic dejun, prânz sau cină. O masă de dimineață cu vitamine și calorii bune din plin, un prânz de unde nu lipsesc supe și ciorbe pe toate gusturile, dar și delicioase feluri principale și garnituri, inclusiv cu salate diverse care aduc energie. Nu sunt uitați vegetarienii, care au de unde alege dintr-o ofertă generoasă și gustoasă. Un stand de băuturi este deschis mereu pe timpul meselor pentru cafea, ceai, apă și sucuri. De Sărbători, de Paște sau Crăciun, în prim-plan se află meniurile tradițional românești, dar cei ce preferă bucătăria străină pot alege din preparate grecești, italiene sau libaneze.

Locul de unde pleci fără durere

Mulți, mulți oameni au venit la baza de tratament a Hotelului PERLA cu boli grave ce păreau fără leac, după accidente teribile ce-i lăsaseră cu sechele. Și la fel de mulți au plecat vindecați, sau măcar cu sănătatea îmbunătățită. Utilată cu aparatură de ultimă generație, îmbinând armonios într-un concept unitar și modern cele două cerințe esențiale – sănătatea și relaxarea, baza de tratament Hotel Perla Slanic Moldova oferă soluții pentru toate nevoile: Fizioterapie, Recuperare medicală – kinetoterapie și Crenoterapie – tratarea afecțunilor cu ajutorul izvoarelor minerale. Tot aici se oferă unele dintre cele mai rare terapii din România: hidrokinetoterapie one to one – prin care kinetoterapeutul intră cu pacientul în piscină și o abordare unică a tehnologiei TECAR – stimulare a energiei din interiorul țesuturilor cu ajutorul căldurii pentru a activa procesele naturale de vindecare și recuperare ale organismului. Această terapie dă rezultate încă de la prima ședință! Zeci de afecțiuni post-traumatice, neurologice și reumatice sunt tratate prin procedee și terapii adaptate fiecărui caz, iar răsplata vine cu zâmbetul fiecărui pacient ajutat!

Harul vindecării în slujba oamenilor

Dar toate acestea nu ar fi posibile fără dăruirea pricepută a lui Ciprian Samarghitan, un kinoterapeut special, care îmbină cunoașterea aprofundată a anatomiei umane cu aparatura performantă și cu multă apropiere față de fiecare pacient în parte. Pentru că el crede că orice recupera redevine mai ușoară atunci când psihicul pacientului este echilibrat. O primă întâlnire cu Ciprian echivalează cu un RMN mobil deoarece poate spune dintr-o privire de unde provine durerea pacientului, chiar dacă nu sunt puține cazurile când pacienții vin după tratamente îndelungate și costisitoare care, de fapt, au tratat doar efectele, fără a ajunge la cauză. Un pacient care a suferit un AVC hemoragic și a trecut prin multe încercări de reabilitare, a spus cu lacrimi în ochi că unde pune Ciprian mâna vine și Dumnezeu să ajute. Vine să îl completeze fericit maseurul Gabor Lutch, care aduce, pe lângă anii de experiență în sportul de performanță, o tehnică specială – Masaj bucal pentru nervul trigemen, o procedură extrem de importantă în recuperarea post AVC. Mai presus de toate acestea, Gabor aduce și el grija pentru toți oamenii, căldura și empatia care au adus renumele Centrului de la Hotel PERLA.

Masajul din Bali, o ”perlă” de relaxare și sănătate

Misterele atingerilor măiestre ale celor două maseuze din Indonezia combinate cu aromele plantelor care aduc o vibrație caldă și parfurmată fac din Wellness&Spa PERLA locul ideal de relaxare și întremare. YUNI și SRI sunt terapeutele care vin cu știință și artă direct din Bali, specialiste în masaj pe cât de sănătos, pe atât de exotic. Iar Gabor, terapeut specialist în masaj anti-îmbătrânire cu miere, și Cristi, terapeut în drenaj limfatic manual, se completează fericit cu Yuni și Sri în plăcuta muncă de a oferi oaspeților sănătate și bucurie. La orice vârstă puteți încerca o ședință de masaj care vă aduce libertatea de mișcare pierdută și pofta de viață uitată! Deja cei ce s-au bucurat de măcar o ședință, mărturisesc că experiența a fost unică și vindecătoare. Tihna cu arome de Budha Bar și uleiuri prețioase, ritualuri autentice, stare de armonie, calm și echilibru le găsești doar la REVIVE Wellness & SPA by Perla. Alege din colecția REVIVE Wellness by Perla terapia care ți se potrivește și rezervă-ți MOMENTUL TĂU DE RĂSFĂȚ!

Confort total într-un singur loc

Unde sunteți așteptați? În 80 de camere, dintre care 69 duble, dintre care – 7 apartamente, 2 apartamente prezidențiale, 6 Junior suite. Clienții au la dispoziție – piscină și salină interioară, bazin cu apă rărată, o cameră de izvoare, o sală de fitnes, o sală de conferințe, un bar de zi, o sală de jocuri, saună umedă și uscată. Pentru cei ce au probleme de sănătate, Centrul de Tratament le vine în ajutor cu proceduri și terapii vindecătoare. Plus masaj și întreținere la Wellness & Beauty by Hotel Perla!